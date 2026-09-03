¿Qué es una región ultraperiférica? Sánchez pedirá que la Unión Europea reconozca así a Ceuta y Melilla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se ha comprometido este jueves en el Congreso de los Diputados a impulsar a Ceuta y Melilla como regiones ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea. Un anuncio del líder del Ejecutivo que se produce en el marco de la gestión de la crisis fronteriza que atraviesa el territorio ceutí tras la entrada masiva de migrantes en los últimos días de julio.

El objetivo del Gobierno con el estatus de RUP es que estas dos ciudades autónomas entren en la unión aduanera con condiciones especiales y puedan consolidar un régimen fiscal más favorable que contrarreste los perjuicios de su situación de única frontera terrestre de la UE en África.

José Manuel Corrales, profesor de economía y relaciones internacionales en la Universidad Europa y experto en la UE explica a RTVE Noticias que si se autoriza la petición de Pedro Sánchez, "Ceuta y Melilla dejarían de depender exclusivamente de asignaciones presupuestarias extraordinarias del Estado para pasar a contar con un marco jurídico de protección permanente reconocido por el Derecho Primario Europeo. Esto aporta estabilidad a largo plazo para inversores, instituciones y residentes".

Sánchez también ha prometido promover que Ceuta y Melilla formen parte activa del Comité Europeo de las Regiones para darles voz directa en las instituciones comunitarias.

¿Qué son las regiones ultraperiféricas? Son territorios que pertenecen a países de la Unión Europea, pero que se sitúan geográficamente muy lejos del continente. Actualmente existen nueve regiones ultraperiféricas reconocidas. En el caso de España, el único territorio son las Islas Canarias. Pertenecientes a Portugal, son reconocidas como RUP Azores y Madeira. Francia es el país que más regiones ultraperiféricas reconocida tiene. Son Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Reunión, Mayotte y la colectividad de San Martí.

¿Qué características tienen? La principal particularidad que hace especiales a estos territorios es su condición de lejanía e insularidad. Se ubican a miles de kilómetros de Europa y la mayoría son islas o archipiélagos, salvo la Guayana Francesa. El principal motivo de este estatus especial es reconocer las dificultades que enfrentan por su tamaño pequeño, relieve difícil, clima y dependencia económica de pocos productos. Por ello forman parte de la Unión Europea y sobre estos territorios se aplican las leyes comunitarias, pero reciben un trato especial y ayudas económicas adaptadas a sus limitaciones según el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Ventajas fiscales: el caso de Canarias Las regiones ultraperiféricas cuentan con una serie de beneficios que buscan abaratar los costes de transporte, atraer inversión extranjera y proteger la producción local frente a la competencia exterior. Impuestos indirectos reducidos o exclusivos: En la mayoría de regiones ultraperiféricas no se paga IVA. Se aplican impuestos locales con tipos impositivos mucho más bajos que los generales del continente europeo. En el caso de Canarias, se paga el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), cuyo tipo general es de un 7% (frente al 21% de la España peninsular). En Francia, Guadalupe, Martinica, Reunión aplican un IVA regional reducido (el general es del 8,5% y tipos ultrarreducidos de hasta el 1% o 2,1%), a diferencia del 20% de la Francia continental. Además, Mayotte y la Guayana Francesa están totalmente exentas de IVA. Impuesto sobre Sociedades ultrarreducido. En Canarias se aplica la denominada Zona Especial Canaria (ZEC). Esto quiere decir que las empresas que se establecen en las islas y cumplen ciertos requisitos de inversión y empleo pagan un tipo impositivo del 4% en el Impuesto sobre Sociedades, frente al 25% del resto de España. Es una de las tasas más bajas de toda la OCDE. Incentivos a la reinversión y desgravaciones. En en el caso español de Canarias, permite a las empresas reducir hasta el 90% de sus beneficios netos no distribuidos de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del IRPF, siempre que ese dinero se reinvierta en la propia región para crear empleo o infraestructuras. En las RUP francesas existen deducciones directas en el impuesto a las empresas de hasta el 35% o 45% por inversiones en sectores como el turismo, la industria o las energías renovables. Protección del producto local: La Unión Europea autoriza a estos territorios a aplicar aranceles especiales a los productos que se importan desde fuera de la región, incluso si vienen del propio continente europeo, para que los productos locales puedan competir. En Canarias esa tasa se llama Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías y grava bienes específicos extranjeros como carnes, quesos y vinos locales para proteger la agricultura y la industria manufacturera de las islas. En Francia, el Octroi de Mer es un impuesto histórico que grava las mercancías que entran por mar o aire a las RUP galas y que sirve, además, como vía de financiación clave para los ayuntamientos locales. Deducciones masivas para sectores estratégicos como el cinematográfico y audiovisual. Las RUP ofrecen los incentivos al sector audiovisual más altos de Europa. Por ejemplo, Canarias permite deducciones fiscales de más del 50% para producciones cinematográficas internacionales. Beneficios territoriales. La excepcionalidad insular de las regiones ultraperiféricas hace que se contemplen una serie de subvenciones e incentivos para mejorar la conectividad. Así existen descuentos de residente que permiten que haya de bonificaciones estatales masivas en los billetes de avión y barco para que los ciudadanos no queden aislados (por ejemplo, el descuento del 75% para viajar a la península en el caso de Canarias). Además, la UE permite obligar a las aerolíneas a mantener rutas y precios máximos con el continente, aunque comercialmente no les sean rentables, para garantizar que la población esté conectada.

¿Cumplen Ceuta y Melilla con los requisitos para ser regiones ultraperiféricas? En principio, Ceuta y Melilla no cumplen con los requisitos geográficos tradicionales exigidos por la Unión Europea para recibir automáticamente el estatus de región ultraperiférica. Además, no están separadas del continente europeo por miles de kilómetros u océanos enteros, como sí ocurre con Canarias o la Guayana Francesa. Sin embargo, sí que hay otras características que sí cumplen: ambas ciudades autónomas sufren una gran limitación de espacio (18 km² en el caso de Ceuta y 13 km² en el de Melilla) y se enfrentan a problemas económicos estructurales graves ya que su economía local está supeditada a sectores muy específicos (servicios y comercio), carecen de recursos naturales propios y sufren de una gran dependencia del exterior.