Los socios critican la "nefasta" gestión de la crisis en Ceuta y acusan a Sánchez de "mentir" y "rendirse" a Marruecos

Los socios de Gobierno han cargado duramente contra la gestión en la crisis migratoria de Ceuta que han calificado de "nefasta" y han acusado a Pedro Sánchez de "mentir" y "rendirse" a Marruecos tras su comparecencia en el pleno del Congreso. Todos, también Sumar, miembro del Ejecutivo de coalición, han apuntado a la responsabilidad del reino alauí tras el informe de la Policía remitido a la jueza de la Audiencia Nacional que lo había encargado en el marco de las diligencias para decidir si aprecia un delito contra la integridad territorial.

"Se ha actuado tarde sin dimensionar la crisis política ni sus consecuencias", ha criticado desde el grupo parlamentario de Sumar, el diputado de Izquierda Unida (IU), Enrique Santiago, que ha calificado lo ocurrido el 30 y 31 de julio de un "ataque de Marruecos" para el que ha utilizado personas "vulnerables". Es necesaria, señalan fuentes de la formación, una posición mucho más firme con respecto al papel jugado por el país vecino.

"Marruecos debe dar explicaciones", ha advertido la portavoz de los Comuns, Aína Vidal, que ha hecho extensiva la responsabilidad a Europa que ha "pagado para externalizar lo que no le gusta", a Marruecos o a Turquía, "países que ni siquiera creen que Ceuta y Melilla sean españolas".

Ante una Europa "cada vez más nazi", ha dicho Vidal, por eso es "tan importante que este Gobierno funcione" y que esto "valga la pena". "Hoy debería haber anunciado va a defender los derechos humanos de miles de niños que están esperando en Ceuta, la ministra Sira Rego lleva todo el verano exigiéndoselo", ha señalado la diputada catalana.

Fuentes de Sumar han señalado tras la intervención de Sánchez que el presidente no ha dado las "explicaciones ni las soluciones que la situación de Ceuta requiere", y creen que su discurso sigue siendo "el mismo en lo esencial". Exigen que se traslade a todas las personas a la península para "ayudar a Ceuta" y dejar de permitir que Bruselas use este territorio español "como su patio trasero".

Acusaciones de "racistas" y "traidores" contra el PP y Vox También muy críticos con el PP y Vox, todos los socios parlamentarios del PSOE les han acusado de "racistas" y "traidores". Por parte de Sumar, fuentes de la formación ven en sus intervenciones que "siguen en la política de la crueldad". Enrique Santiago les ha reprochado que "carguen contra el Gobierno y callen frente a los agresores", y ha asegurado que "no defienden a España, sus partidos han organizado en Europa el aquelarre a España de los 22 gobiernos de la UE". Sánchez lamenta la reacción de algunos gobiernos europeos por la crisis migratoria de Ceuta y pide una reunión urgente Por su parte, Vidal se ha dirigido directamente a Feijóo para decirle que "coja su teléfono y llame a los presidentes de las comunidades autónomas" para que "esos niños lleguen a la península". Esta es una "llave muy poderosa", ha dicho la portavoz, muy dura en el tono contra ambas formaciones: "Patriotismo es hacerse cargo de los problemas de su país, por eso no pueden gobernar porque son una panda de pirómanos, racistas y traficantes de odio". Ambos portavoces y también el de ERC, Gabriel Rufián, han tenido duras críticas hacia Vox, sobre todo hacia el diputado José María Figaredo, a quien el diputado de IU ha calificado de "fascista" por las palabras en las que llamaba a "cazar" migrantes en Ceuta. "Quienes provocan violencia deben sufrir el reproche político social y penal, los autores e inductores deben ser llevados ante la justicia", ha denunciado Santiago. "¿Hasta dónde quieren llegar sus señorías, ¿hasta que maten a alguien?, se ha preguntado Vidal, que extiende sus críticas al PP: "En lugar de apagar ese fuego arriman el ascua para ver si sacan cuatro votos". Rufián ha ido más allá y ha pedido que "cacen al señor Figaredo" y con ironía ha agregado, "la inteligencia y la vergüenza porque él siempre corre más, y mira que le persiguen".

Rufián, a Sánchez: "Ha aplaudido casi todo el mundo, menos Robles" Rufián considera que la entrada masiva de migrantes del 30 y 31 de julio fue un "ataque" de Marruecos para "cargarse al Gobierno", para lo que contó con la colaboración de Estados Unidos, de Israel y también de "la derecha y ultraderecha españolas, policial y judicial". A PP y a Vox los considera unos "traidores" porque "si lo sabían policías y jueces, sus policías y jueces también lo sabían". Los Gobiernos "no se pierden por equivocarse, puede ser más o menos lesivo, se pierden por mentir", ha señalado Rufián, que ha insistido en que el rey Mohamed VI "ni come, ni respira sin que lo sepa" el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sabe que si controla lugares estratégicos como los Estrechos de Gibraltar y de Ormuz, "controla el comercio mundial" y para eso necesita "socios" como el monarca alauí. "Ha anunciado va a desclasificar y enseñar informes de la inteligencia española, ha aplaudido casi todo el mundo de esta bancada menos una persona, la señora Robles, tiene usted un problemón importante, y no hace falta que siga explicando el porqué", ha dicho Rufián para recordar las diferentes versiones que la ministra de Defensa y el ministro del Interior dieron en el Congreso. La “Gabriel Rufián a Pedro Sánchez sobre el anuncio que ha hecho de publicar los informes sobre la crisis de Ceuta: "Ha aplaudido casi todo el mundo de esta bancada, menos una persona, la señora Robles. Tiene usted un problemón importante"#Canal24horas pic.twitter.com/37OddJCCyI“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 3, 2026 Por su parte, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha dicho que o bien Sánchez conocía los avisos y "miente para proteger a Marruecos" o no los conocía y por tanto "miente" cuando dice que tiene el control del Gobierno y la seguridad nacional y ha advertido que las dos opciones son "muy graves" y le inhabilitan para "seguir gobernando".