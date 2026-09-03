Feijóo pide a Sánchez dimitir "por incompetente o cómplice": "Marruecos lo coordinó, el Gobierno lo sabía y lo tapó"

Ante el pleno del Congreso, convocado para que Pedro Sánchez ofreciera explicaciones sobre la crisis migratoria de Ceuta, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado sus acusaciones contra el presidente del Gobierno, que dice, ha ocultado la verdad a los españoles: "Usted y su Gobierno nos han mentido a la cara todo el tiempo y lo han vuelto a hacer esta mañana en el Congreso. Lo sabía y lo tapó", ha dicho.

Durante más de una hora, el presidente ha realizado una reconstrucción de lo sucedido a lo largo del pasado mes de julio en la frontera entre Ceuta y Marruecos, que culminó con la entrada masiva de inmigrantes irregulares los días 30 y 31 de julio: cerca de 80.000 inmigrantes entraron irregularmente en España. Aunque la mayor parte de ellos regresaron al país vecino en pocas horas, todavía permanecen en la ciudad autónoma en torno a 5.000, muchos de ellos menores.

Tras conocerse "los informes previos al ataque" y el informe policial "solicitado por la jueza de la Audiencia Nacional", Feijóo ha llegado a la conclusión de que "la operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el Gobierno lo consintió".

Y el líder del PP apunta al caso Pegasus, el espionaje contra miembros del Ejecutivo español a través de un programa informático del mismo nombre, reconocido por el Gobierno en 2022 y que provocó una crisis diplomática con Marruecos. Este jueves Feijóo le ha preguntado a Sánchez "¿Qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera? ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe marruecos de usted?", le ha increpado. "Ningún miedo personal puede situarse bajo el interés nacional", ha continuado, y "España no puede tener un presidente bajo chantaje".

Feijóo reitera la petición de elecciones El líder del PP ha solicitado una vez más, al presidente del Gobierno, que "disuelva las cortes y convoque elecciones". Sobre la "invasión" sufrida a finales de julio a través de la frontera de Melilla hay "responsabilidades políticas y judiciales". Feijóo prevé que la causa en la Audiencia Nacional escale hasta el Tribunal Supremo. Sobre las responsabilidades políticas, asegura que Sánchez "no está en condiciones de cumplir sus obligaciones para dirigir nación" ni tampoco "garantizar la seguridad del Estado". Y pidiendo al presidente que le mirase directamente, le ha espetado: "la va apagar, ante la justicia y ante las urnas". Planificación y "guiado activo" de migrantes: claves del informe que señala a Marruecos en la entrada en Ceuta Félix Donate Mazcuñán

La llamada a la embajadora, "otro ejemplo de la cobardía de Sánchez" Todavía no había finalizado la primera intervención de Pedro Sánchez en el hemiciclo, en la que el presidente ha confirmado que convocó a la embajadora de Marruecos, aunque no se había desvelado hasta ahora por "la misma prudencia que estamos manteniendo en la gestión de esta crisis". El PP afirma que Sánchez lo hizo a la embajadora a escondidas y le ha afeado que no la convocara de "forma oficial" y ni llamase a consultas "a nuestro embajador en Rabat" “Feijóo pide en el Congreso convocar a la embajadora de Marruecos "no de forma clandestina, sino de forma oficial y llamar a consultas a nuestro embajador en Rabat"#Canal24horas pic.twitter.com/V2w7hKhUhL“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 3, 2026

Feijóo afea a Sánchez sus vacaciones Uno de los reproches lanzados por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido que, en plena crisis, el presidente del Gobierno se fuera de vacaciones. "Lo que está claro es que se quería ir de vacaciones. Y se fue", le ha dicho. "Usted diagnosticó ataque contra integridad territorial y acto seguido se largó a compartir la banda sonora de su verano, en TikTok, con una frialdad que asusta.", le ha espetado. "Pero si quiere seguir de vacaciones, convoque elecciones" ha insistido. “Todavía se atreve a decir que durante este mes ha trabajado sin descanso.



No tiene vergüenza. pic.twitter.com/00TNibVCed“ — Partido Popular (@ppopular) September 3, 2026 La crítica del PP había llegado ya, cuando todavía no había finalizado el discurso de Sánchez, en las redes sociales. En un post en la red social X, confrontan un fragmento del discurso del presidente en el que dice que "hemos dedicado todo este largo mes a atender la emergencia y tratar de entenderla", con otro vídeo en el que Sánchez aparecería en bañador, paseando con su mujer por la playa.