Hallan los restos óseos de un bebé desaparecido en Tarragona en la casa familiar con los padres detenidos

Los Mossos d'Esquadra han hallado este jueves los restos óseos de un bebé en la casa de Santa Bárbara, Tarragona, donde buscaban pistas de su paradero, después de que su abuelo denunciara su desaparición, unos hechos por los que los progenitores del menor fueron detenidos el pasado miércoles en Valencia en una causa abierta por homicidio.

Los padres del pequeño, de 18 meses, han sido puestos a disposición del juez que lleva el caso, han prestado declaración y se ha practicado la inspección ocular de la casa donde residía la familia en Santa Bárbara. Tras levantar el cadáver de los restos humanos "compatibles" con el bebé desaparecido, sus padres seguirán detenidos para practicar este viernes otras diligencias antes de llevar a cabo el trámite sobre su situación personal en el procedimiento abierto.

La Policía los ha llevado a la casa, situada en la calle Major, donde el fin de semana fueron rescatados también 28 perros en estado de desnutrición, han confirmado a la agencia EFE fuentes cercanas al caso.