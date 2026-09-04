Hallan los restos óseos de un bebé desaparecido en Tarragona en la casa familiar con los padres detenidos
- La pareja vivía en la vivienda con sus cuatro hijos desde el año 2019
- El fin de semana fueron rescatados del domicilio 28 perros en estado de desnutrición
Los Mossos d'Esquadra han hallado este jueves los restos óseos de un bebé en la casa de Santa Bárbara, Tarragona, donde buscaban pistas de su paradero, después de que su abuelo denunciara su desaparición, unos hechos por los que los progenitores del menor fueron detenidos el pasado miércoles en Valencia en una causa abierta por homicidio.
Los padres del pequeño, de 18 meses, han sido puestos a disposición del juez que lleva el caso, han prestado declaración y se ha practicado la inspección ocular de la casa donde residía la familia en Santa Bárbara. Tras levantar el cadáver de los restos humanos "compatibles" con el bebé desaparecido, sus padres seguirán detenidos para practicar este viernes otras diligencias antes de llevar a cabo el trámite sobre su situación personal en el procedimiento abierto.
La Policía los ha llevado a la casa, situada en la calle Major, donde el fin de semana fueron rescatados también 28 perros en estado de desnutrición, han confirmado a la agencia EFE fuentes cercanas al caso.
La situación de la familia
La pareja vivía en Santa Bárbara con sus cuatro hijos desde el año 2019 y estaba aparentemente integrada en la vida cotidiana del pueblo. El bebé desaparecido fue el primero que nació en el municipio en 2025.
El abuelo presentó una denuncia por la desaparición del bebé y los Mossos d'Esquadra buscaron pruebas sobre su paradero en la casa donde residía la familia, precintada desde el viernes pasado por la aparición de 28 perros en malas condiciones y otros muertos.
Los padres tenían pendiente una requisitoria judicial de búsqueda y detención emitida por el juzgado de Amposta por un presunto delito de homicidio, según fuentes policiales, y fueron detenidos el miércoles, sobre las 8:35 horas, por agentes de la Brigada Móvil de la Policía Nacional en la Estación del Norte de Valencia.