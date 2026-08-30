El juez pone en libertad a la pareja de la mujer fallecida en Isla Cristina tras descartarle como autor

La autoridad judicial ha decretado la puesta en libertad del hombre de 60 años arrestado el pasado viernes en Isla Cristina, Huelva, como presunto implicado en la muerte por arma blanca de su pareja, una mujer de 47 años. Las diligencias judiciales y policiales han descartado de forma definitiva la hipótesis inicial de violencia de género que desencadenó su detención.

La decisión de dejarlo en libertad se ha adoptado tras la conclusión de la inspección técnico ocular realizada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en el lugar del suceso y tras la incorporación del informe forense preliminar al expediente de la investigación.

Las pruebas de la analítica criminalística y los indicios recabados por los investigadores contradicen las sospechas iniciales, al tiempo que fuentes próximas a las pesquisas han confirmado que el examen del cadáver apunta a que las heridas habrían sido autoinfligidas por la propia víctima.