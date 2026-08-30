El juez pone en libertad a la pareja de la mujer fallecida en Isla Cristina tras descartarle como autor
- El informe forense preliminar determina que las lesiones por arma blanca habrían sido autoinfligidas
- La pareja, residente en Alemania, se encontraba realizando una ruta turística por la Península en autocaravana
La autoridad judicial ha decretado la puesta en libertad del hombre de 60 años arrestado el pasado viernes en Isla Cristina, Huelva, como presunto implicado en la muerte por arma blanca de su pareja, una mujer de 47 años. Las diligencias judiciales y policiales han descartado de forma definitiva la hipótesis inicial de violencia de género que desencadenó su detención.
La decisión de dejarlo en libertad se ha adoptado tras la conclusión de la inspección técnico ocular realizada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en el lugar del suceso y tras la incorporación del informe forense preliminar al expediente de la investigación.
Las pruebas de la analítica criminalística y los indicios recabados por los investigadores contradicen las sospechas iniciales, al tiempo que fuentes próximas a las pesquisas han confirmado que el examen del cadáver apunta a que las heridas habrían sido autoinfligidas por la propia víctima.
Un viaje en autocaravana por la Península
La pareja, formada por la mujer de nacionalidad alemana y el hombre de nacionalidad italiana, tenía fijada su residencia habitual en Alemania y se hallaba recorriendo diversos puntos de la geografía peninsular en el marco de un viaje turístico a bordo de una autocaravana.
El hallazgo del cuerpo sin vida se produjo el viernes por la mañana en la Avenida del Atlántico de la localidad costera de Isla Cristina. Varios vecinos alertaron al servicio de emergencias 112 tras divisar a una mujer inmóvil que no respondía a los estímulos en plena vía pública.
Efectivos de la Policía Local acudieron de urgencia al lugar del aviso y localizaron el cadáver, lo que derivó en la posterior detención del varón por parte de la Guardia Civil, quien no ofreció resistencia en el momento del arresto.
El esclarecimiento forense de las causas de las lesiones de la víctima ha permitido dejar sin efecto las medidas cautelares sobre el hombre.