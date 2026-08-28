Detenido un hombre por asesinar a una mujer en Isla Cristina, Huelva, en un posible caso de violencia de género

Una mujer de 47 años ha sido asesinada presuntamente por su pareja, un hombre de 60 años, en Isla Cristina, Huelva. El varón, de nacionalidad italiana, ha sido detenido por la Guardia Civil, según ha podido saber RTVE Andalucía, aunque todavía se están investigando los hechos.

El cuerpo de la mujer, procedente de Alemania, ha sido localizado sin vida con signos de violencia por arma blanca en torno a las 09:00 horas de este viernes en la Playa Punta del Caimán. También el Servicio de Emergencias de Andalucía había recibido poco antes un aviso en el que se informaba de la presencia de una mujer inmóvil en la Avenida del Atlántico.