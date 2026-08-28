Detenido un hombre por asesinar a una mujer en Isla Cristina, Huelva, en un posible caso de violencia de género
- Un hombre de 60 años y pareja de la víctima ha sido detenido
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
Una mujer de 47 años ha sido asesinada presuntamente por su pareja, un hombre de 60 años, en Isla Cristina, Huelva. El varón, de nacionalidad italiana, ha sido detenido por la Guardia Civil, según ha podido saber RTVE Andalucía, aunque todavía se están investigando los hechos.
El cuerpo de la mujer, procedente de Alemania, ha sido localizado sin vida con signos de violencia por arma blanca en torno a las 09:00 horas de este viernes en la Playa Punta del Caimán. También el Servicio de Emergencias de Andalucía había recibido poco antes un aviso en el que se informaba de la presencia de una mujer inmóvil en la Avenida del Atlántico.
Serían 37 mujeres asesinadas por sus parejas en 2026
La Delegación de Gobierno contra la violencia de género lo investiga ya como un posible caso de violencia machista.
De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 37 las mujeres víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.378 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.
Información de interés para víctimas de violencia machista
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.