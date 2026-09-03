Muere la escritora Gloria Steinem a los 92 años, referente de la segunda ola del feminismo en Estados Unidos
- Activista, columnista y periodista luchó por el derecho de reproducción de las mujeres
- En 2021, ganó el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades
La escritora feminista Gloria Steinem, ganadora del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, ha muerto a los 92 años en Nueva York, según se ha comunicado en su perfil de instagram y ha confirmado la Fundación Princesa de Asturias.
Steinem falleció este miércoles "en paz en su casa de Nueva York, rodeada de muchos de sus seres queridos. Sus casi cien años de vida fueron plenos y siguió trabajando por la igualdad hasta el final", indica el texto colgado en la red social.
"El mayor don de Gloria era su capacidad para escuchar a los demás, para hacer que se sintieran comprendidos y escuchados. Sus palabras, acciones y ejemplo les daban a las personas la libertad de ser ellas mismas. Gloria vivió fiel a su espíritu independiente, siempre con curiosidad y un gran sentido del humor", agrega el mensaje.
Referente feminista
Gloria Marie Steinem es un referente de la segunda ola del feminismo. Nacida en Toledo (Ohio), de origen judío, escritora, columnista y periodista, es conocida por su activismo en pro de los derechos de la mujer. Su padre era vendedor ambulante de antigüedades, por lo que se transladaba con frecuencia y Gloria no acudió al colegio de forma regular hasta los 11 años.
Pese a su inicio tardío en el mundo académico, se graduó en la universidad femenina Smith College, estuvo en la India como asistente legal del entonces presidente del Tribunal Supremo y llegó a trabajar para la CIA.
Con 22 años, decidió abortar en Londres, y abogó por los derechos de reproducción femeninos, es decir, la libertad de escoger si ser madre o no. A lo largo de su vida fue miembro del equipo fundacional del New York Magazine, y se convirtió en una conejita Playboy para conocer de primera mano sus condiciones laborales y escribir un artículo de investigación para la revista Huntington Hartford's Show.
Compromiso social
Es memorable su discurso en la fundación de la Asamblea Política Nacional de Mujeres: Llamamiento a las mujeres de América, un caucus creado junto a otras feministas como Bella Abzug y Betty Friedan. En los años setenta, impulsó con Dorothy Pitman Hughes la primera revista feminista estadounidense Ms (Señora).
Junto con Jane Fonda y Robin Morgan, cofundó el Women's Media Center en 2005, una organización cuyo objetivo es hacer visible a las mujeres en los medios de comunicación.
En el momento de su fallecimiento, preparaba su próximo libro Una vida inesperada en el que de forma premonitoria escribe: "Llevo ya más de cincuenta años viviendo en esta casa de piedra rojiza, en habitaciones que han sido testigos de vidas anteriores a la mía y que conocerán otras cuando yo ya no esté".
Convencida de que "el aleteo de una mariposa puede cambiar el clima a cientos de kilómetros de distancia", su hogar siempre fue un lugar de encuentro para los movimientos de justicia social. Su cuenta oficial de Instagram sugiere que, en lugar de mandar flores, los que quieran honrar su memoria hagan un donativo a la fundación.