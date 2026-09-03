Muere la escritora Gloria Steinem a los 92 años, referente de la segunda ola del feminismo en Estados Unidos

La escritora feminista Gloria Steinem, ganadora del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, ha muerto a los 92 años en Nueva York, según se ha comunicado en su perfil de instagram y ha confirmado la Fundación Princesa de Asturias.

Steinem falleció este miércoles "en paz en su casa de Nueva York, rodeada de muchos de sus seres queridos. Sus casi cien años de vida fueron plenos y siguió trabajando por la igualdad hasta el final", indica el texto colgado en la red social.

"El mayor don de Gloria era su capacidad para escuchar a los demás, para hacer que se sintieran comprendidos y escuchados. Sus palabras, acciones y ejemplo les daban a las personas la libertad de ser ellas mismas. Gloria vivió fiel a su espíritu independiente, siempre con curiosidad y un gran sentido del humor", agrega el mensaje.

Referente feminista Gloria Marie Steinem es un referente de la segunda ola del feminismo. Nacida en Toledo (Ohio), de origen judío, escritora, columnista y periodista, es conocida por su activismo en pro de los derechos de la mujer. Su padre era vendedor ambulante de antigüedades, por lo que se transladaba con frecuencia y Gloria no acudió al colegio de forma regular hasta los 11 años. Pese a su inicio tardío en el mundo académico, se graduó en la universidad femenina Smith College, estuvo en la India como asistente legal del entonces presidente del Tribunal Supremo y llegó a trabajar para la CIA. Con 22 años, decidió abortar en Londres, y abogó por los derechos de reproducción femeninos, es decir, la libertad de escoger si ser madre o no. A lo largo de su vida fue miembro del equipo fundacional del New York Magazine, y se convirtió en una conejita Playboy para conocer de primera mano sus condiciones laborales y escribir un artículo de investigación para la revista Huntington Hartford's Show.