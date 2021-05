La escritora feminista Gloria Steinem, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

La periodista y escritora estadounidense Gloria Marie Steinem, considerada un icono del feminismo en su país, ha sido galardonada este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

"Referencia icónica esencial del movimiento por los derechos de la mujer, a partir de los años sesenta el activismo de Gloria Steinem, marcado por la independencia y el rigor, ha sido motor de una de las grandes revoluciones de la sociedad contemporánea. A lo largo de seis décadas su sólido e inagotable compromiso con el feminismo, su ponderación y su voluntad de incluir todas las voces han impulsado la igualdad como uno de los valores fundamentales de la humanidad", asegura el jurado en su fallo.

Steinem fue columnista para el New York Magazine y una de las fundadoras de la revista feminista liberal Ms.. En 1969 publicó el artículo After Black Power, Women's Liberation (Después del poder negro, la liberación de las mujeres) que la convirtió en una líder del movimiento feminista. Junto a Betty Friedan es una de las referentes de la llamada "segunda ola del feminismo".

En 1971 fue la autora de uno de los discursos referentes del movimiento feminista de Estados Unidos del siglo XX durante la fundación de la Asamblea Política Nacional de Mujeres: Llamamiento a las mujeres de América.

En 2020 su historia fue llevada al cine en la película Glorias, basado en su libro autobiográfico Mi vida en la carretera (2016), y donde fue interpretada por la actriz Julianne Moore.

'The Glorias' y 'A media voz'

Una vida dedicada al feminismo

Gloria Steinem nació en Toledo (Ohio, EE. UU.) el 25 de marzo de 1934. Se graduó en el Smith College (Northampton, Massachusetts) en 1956, tras lo que se trasladó a la India durante dos años con una beca. En 1960 se estableció en Nueva York y empezó a trabajar para la revista Help! En 1968, después de haber trabajado en el Playboy Club de Nueva York para escribir una exclusiva sobre las condiciones laborales y salariales de estas mujeres, colaboró en la fundación de New York Magazine.

Como periodista independiente escribió para Esquire y The New York Times Magazine, entre otras publicaciones. En 1972 cofundó Ms., la primera revista feminista y la primera creada y dirigida exclusivamente por mujeres. Fue una de sus editoras durante quince años y es miembro de su comité asesor, puesto desde el que tuvo un papel destacado en la venta de la revista a la Feminist Majority Foundation en 2001.

También se dedicó a la militancia feminista, además de a través de sus artículos y trabajos periodísticos, con su participación en distintos foros y en la fundación de organizaciones de mujeres, como el National Women's Political Caucus, la Ms. Foundation for Women (de la que es madre fundadora), la Women's Action Alliance, el Women and AIDS Fund y el Women's Media Center.

Destacada integrante del movimiento feminista estadounidense desde finales de los sesenta y principios de los setenta, Gloria Steinem adquirió notoriedad con la publicación del artículo After Black Power, Women's Liberation (Después del poder negro, la liberación de las mujeres) en 1969 en New York Magazine.

Como periodista, Steinem ha escrito sobre problemática laboral y sobre derechos de las minorías y ha cubierto manifestaciones cuyas causas también ha apoyado públicamente.

En su faceta de activista, Steinem, considerada actualmente en su país como una de las figuras más significativas e icónicas del movimiento por los derechos de la mujer, ha destacado también por su lucha a favor de la legalización del aborto, la igualdad salarial entre hombres y mujeres y la aprobación de la Enmienda de la Igualdad de Derechos, así como contra la pena de muerte, la mutilación genital femenina y el maltrato infantil.

Gloria Steinem también es autora de varios superventas, ha logrado numerosos premios y es Doctora honoraria por varias universidades. En 1993 fue incluida en el National Women's Hall of Fame y en 2000 la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la incluyó entre sus Leyendas Vivas. En 2013, Barack Obama le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad. La Universidad Rutgers creó en 2017 la Gloria Steinem Endowed Chair in Media, Culture and Feminist Studies.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, proclamó el 31 de marzo de 2019 como Día de Gloria Steinem.