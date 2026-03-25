La excusa de un paquete urgente puede robarte la identidad en el WhatsApp

Los ciberdelincuentes han encontrado una nueva forma de hacerse con nuestra cuenta de Whatsapp para estafarnos. Así lo alertan el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la Guardia Civil, que han difundido sendas alertas para evitar que caigamos en la trampa.

El modus operandi es una excusa inicial, la entrega de un “paquete urgente”, cuando en realidad el objetivo es hacerse con tu perfil de Whatsapp. Recibes una llamada por teléfono de un supuesto repartidor, éste te pide que le des un código de 6 dígitos que te llegará por SMS para “confirmar la entrega” del paquete por teléfono y, si facilitas este número, pierdes el acceso a tu cuenta.

Nunca compartas códigos de verificación Tanto la Guardia Civil como el INCIBE explican en sus alertas que se trata de una ciberestafa a partir de una llamada fraudulenta y ofrecen recomendaciones para no ser engañados. La Guardia Civil recomienda activar una verificación en dos pasos en la cuenta de Whatsapp: un sistema de seguridad que, además de tu contraseña, exige un segundo comprobante para entrar en tu cuenta. Suele ser un código que llega al móvil, una notificación en la app o un mensaje al correo. El Doble Factor de Autenticación (2FA) sirve para dificultar al máximo que alguien pueda acceder a tu perfil aunque tenga tu contraseña, y por eso plataformas como Google, redes sociales o bancos te aconsejan activarla. Hacerlo suele ser tan sencillo como entrar en la configuración de seguridad de tu cuenta, elegir el método de verificación (por ejemplo, SMS o notificación en el teléfono) y confirmar el código que te envían. En el mensaje de la Guardia Civil, que ya suma más de 100.000 visualizaciones, se recomienda además que “nunca compartas códigos de verificación” y que denuncies, si has sido víctima. INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, detalla en su Línea de Ayuda que al facilitar a los delincuentes el código de 6 dígitos permitimos que instalen en su dispositivo nuestra cuenta de WhatsApp, y que puedan suplantarnos ante nuestros contactos, solicitando dinero o datos sensibles. Junto a las recomendaciones de la Guardia Civil, para evitar problemas en casos como éste aconseja buscar si el teléfono desde donde nos llaman coincide con el de la web oficial de la empresa del transportista y ante un SMS inesperado, ignorarlo y bloquear el contacto.

Otra modalidad de estafa por Whatsapp Según el périto informático forense , Bruno Pérez, hay otra modalidad parecida de estafa por WhatsApp. Recibes un mensaje de texto, en lugar de una llamada, y en este caso el mensaje procede de un mismo contacto de tu agenda, o sea, de un conocido tuyo. Se dirige a ti con el mismo idioma con el que habitualmente os habláis y “en cuanto le das el código que te pide, los ciberestafadores acceden a tu WhatsApp, cambian ajustes y te bloquean con el objetivo de suplantar la cuenta y enviar mensajes a contactos pidiendo ayuda económica”. La solución, según este especialista, pasa por “desinstalar el WhatsApp, apagar el teléfono, volver a conectarlo e instalar de nuevo la app de WhatsApp. Si se hace con rapidez, evitas que envíen mensajes rápidamente con tu identidad.