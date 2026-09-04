La Vuelta 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 13 entre Almuñécar y Loja

Sigue en directo, en abierto y gratis por los canales de TVE, la plataforma RTVE Play o en el reproductor de esta misma página desde las 14.45 hora peninsular española la Vuelta ciclista a España 2026. Este viernes 3 de septiembre se disputa la 13ª etapa entre Almuñécar y Loja (Granada) por un recorrido de media montaña de 193 kilómetros.

Es una jornada ideal para los aventureros después de la dura etapa de la víspera. Enric Mas (Movistar) es líder con 1:45 de ventaja en la clasificación general sobre Primoz Roglic (Red Bull), su más inmediato seguidor.

Etapa 13 de La Vuelta 2026: perfil y recorrido La carrera partirá a nivel del mar desde la localidad costera de Almuñécar para adentrarse rápidamente hacia el interior granadino. Se trata de una etapa quebrada y terreno rompepiernas, marcada por el encadenamiento de ascensos sin apenas tramos llanos de transición y un total de 3.400 m. de desnivel positivo acumulado. El trazado incluye tres puertos puntuables distribuidos a lo largo del recorrido que irán desgastando las fuerzas del pelotón. El más duro, el Alto de la Venta de la Cebada, catalogado de primera categoría, se empezará a subir en el km 17 de la etapa. Son 14,1 km de ascenso al 5,1% de desnivel medio y rampas máximas del 12%, según el libro de ruta. Posteriormente los corredores se encontrarán con el Alto del Legionario a mitad de etapa y el Puerto de Granada en el tramo final, ambos de 2ª categoría. El director deportivo de La Vuelta, Fernando Escartín, comenta lo siguiente: "Una etapa sinuosa que acumula dureza en su primera parte. Será difícil de controlar y debería ser un día para hombres fuertes o velocistas que pasen bien las ascensiones de la jornada".