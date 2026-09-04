Ceuta hoy en directo, última hora de la crisis migratoria: El PP dice que hay "algo" que ha hecho que el Gobierno de España sea "sumiso" a Marruecos

Ceuta cierra una semana inmersa aún en la crisis migratoria más importante de su historia, con la vista puesta en el papel que pudo jugar Marruecos en la llegada masiva de migrantes de finales de julio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene que aún no hay pruebas de la implicación del Gobierno marroquí, mientras Rabat tira un poco más de la cuerda y el ministro de Obras Públicas y Agua de Marruecos, Nizar Baraka, insiste en la reclamación territorial sobre Ceuta, un enclave español por decisión de sus habitantes desde hace siglos.

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, defiende que la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón encargó el informe policial sobre la entrada masiva de migrantes en el "ejercicio de sus funciones constitucionales". Sale al paso de la carta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que mostraba "preocupación" por la decisión de la instructora de prohibir al equipo investigador informar a sus superiores de la Policía Nacional.