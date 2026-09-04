Ceuta hoy en directo, última hora de la crisis migratoria: El PP dice que hay "algo" que ha hecho que el Gobierno de España sea "sumiso" a Marruecos
- El ministro marroquí de Obras Públicas reclama la soberanía alauí de Ceuta
Ceuta cierra una semana inmersa aún en la crisis migratoria más importante de su historia, con la vista puesta en el papel que pudo jugar Marruecos en la llegada masiva de migrantes de finales de julio.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene que aún no hay pruebas de la implicación del Gobierno marroquí, mientras Rabat tira un poco más de la cuerda y el ministro de Obras Públicas y Agua de Marruecos, Nizar Baraka, insiste en la reclamación territorial sobre Ceuta, un enclave español por decisión de sus habitantes desde hace siglos.
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, defiende que la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón encargó el informe policial sobre la entrada masiva de migrantes en el "ejercicio de sus funciones constitucionales". Sale al paso de la carta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que mostraba "preocupación" por la decisión de la instructora de prohibir al equipo investigador informar a sus superiores de la Policía Nacional.
En directo, última hora de la crisis en Ceuta
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9:54
La exministra González Laya cree que hay que “mejorar la protección de la UE frente a ataques híbridos”
Una de las lecciones a aprender de esta crisis migratoria es que es “necesario mejorar la protección de la Unión Europea frente a los ataques híbridos”. Así se ha expresado la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE. González Laya cree que es necesario mejorar la respuesta política y ofrecer una respuesta común y contundente de la Unión y adoptar medidas disuasorias: “La disuasión es lo contrario a la debilidad y nos hace más fuertes si se hace de forma consolidada y unidos”.
González Laya ha afirmado que desde Bruselas se ha ayudado a la hora de gestionar la parte migratoria, pero asegura que la respuesta ha sido “deficiente”: “Esto no es una cuestión migratoria sino un ataque híbrido sobre la frontera exterior de la Unión Europea”. La Unión, cree, “necesita dotarse de mayores capacidades para detectar ataques híbridos y ponerle un nombre al autor”.
Para Laya también hay que mejorar “la capacidad de respuesta política”, ya que, opina, “transformar un problema de amenaza híbrida en un problema migratorio es hacer política con p minúscula” y es precisamente “lo que buscan los ataques híbridos”, “debilitar la Unión Europea”, algo que consiguen “cuando se fractura”
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9:45
España y Bruselas logran avances "importantes" en la petición de ayuda europea para gestionar la crisis de Ceuta
España y la Comisión Europea han logrado avances "importantes" en la petición de asistencia de emergencia planteada por el Gobierno para recibir apoyo financiero y operativo adicional de la UE con el que gestionar la crisis migratoria en Ceuta, según ha señalado este viernes el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, tras mantener una conversación telefónica con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
"He mantenido una buena conversación telefónica con el ministro Grande-Marlaska sobre la evolución de la situación en Ceuta", ha señalado Brunner en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha explicado que el titular de Interior español le ha informado de la respuesta desplegada por España y de los esfuerzos para reforzar la seguridad "sobre el terreno".
Marlaska también ha trasladado al comisario europeo los "próximos pasos" previstos por España para el retorno de quienes permanecen de forma irregular en Ceuta, después de que Bruselas haya insistido en que las personas sin derecho a permanecer en territorio español deben ser devueltas.
“I had a good phone call with Minister Grande-Marlaska on the evolving situation in Ceuta. He updated me on Spain’s response and the next steps concerning the return of those who remain illegally, as well as efforts to improve security on the ground.“— Magnus Brunner (@magnusbrunner) September 4, 2026
La conversación telefónica entre el comisario y el ministro tiene lugar un día después de que el Ejecutivo comunitario detallara que estaba a la espera de recibir aclaraciones por parte del Gobierno respecto de las necesidades específicas que quiere atender con la petición de fondos de emergencia y de apoyo por parte de Frontex y Europol.
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9:30
El PP dice que hay "algo" que ha hecho que el Gobierno de España sea "sumiso" a Marruecos
La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha advertido en una entrevista en Las Mañanas de RNE que “ha habido un cambio evidente en la postura con Marruecos desde que les hackearon los móviles”, en referencia al Ejecutivo. Por eso exige al Gobierno que “Lo que tiene que hacer es desclasificar todos esos documentos sobre Pegasus”.
Muñoz se ha referido también a la presencia de tan solo cinco agentes de la Guardia Civil en la valla el pasado 30 de julio “a pesar de los avisos”. “Si no tenían la información es que eran unos incompetentes de manual”, ha continuado. Muñoz ha recordado que “desde 2021, con el otro salto masivo, prometieron que no volvería a pasar. Ha habido otros tres informes (el último en marzo) en el que se habla de la guerra hibrida, de cómo utiliza Marruecos las rutas migratorias… Siendo así, ¿Como es posible que solo hubiera 5 agentes en la valla?”, se ha preguntado.
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9:22
Tellado llama "cínica" a Robles por ser una "jueza que se traicionó a si misma" en X
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado de "cínica" a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a quien considera "una jueza que se traicionó a sí misma", por seguir en el Gobierno de Pedro Sánchez y ha recordado también su "responsabilidad" en la gestión de la crisis de Ceuta.
El 'número dos' de los 'populares' se ha hecho eco de las imágenes en las que la titular de Defensa aplaudía con menor intensidad que los otros ministros durante la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en el Congreso este jueves. Tras el debate, Robles quiso dejar claro a los periodistas que sigue estando orgullosa de formar parte del Gobierno de Pedro Sánchez, pero ha reivindicado su derecho a la gestualidad y a mostrar sus expresiones.
“Si Margarita Robles cree que poner caretos y aplaudir con pocas ganas la exime de la misma responsabilidad que sus compañeros, se equivoca. Solo la convierte en cínica.— Miguel Tellado (@Mtelladof) September 4, 2026
La memoria de este país la recordará como una jueza que se traicionó a sí misma, sanchista como la que más.…“
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9:09
Familias de alumnos paran la instalación de un campamento de migrantes frente a una escuela infantil
Varios familiares de alumnos se han concentrado a primera hora de este viernes junto a la escuela infantl "Nuestra Señora de África" para frenar las obras de instalación de un campamento para acoger a migrantes en una parcela junto al centro. Por el momento, las obras están detenidas. Los padres llaman a mantenerse allí "de manera ininterrumpida hasta la noche".
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8:39
¿Qué pruebas serían suficientes para determinar la autoría de Marruecos?
Seegún ha explicado en La Hora de La 1 el catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad del País Vasco Juanjo Álvarez, para tener certezas sobre la autoría de la entrada masiva de migrantes haría falta o bien "la acreditación por parte de alguna organización internacional que subrayara la evidencia clara y nítida de la intervención del Gobierno marroquí" -lo que apuntó Sánchez el jueves-, o bien una "sentencia judicial".
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8:26
Buenos días, comenzamos la narración minuto a minuto de la actualidad en torno a la crisis migratoria de Ceuta. El día arranca con la resaca de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el jueves, quien mantuvo que no había pruebas por el momento de la autoría de Marruecos de la entrada masiva en la ciudad, aunque advirtió que si hubiera evidencia sólida, el Gobierno actuaría "con contundencia".