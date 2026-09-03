¿Qué provocó la entrada masiva en Ceuta? Qué se sabe de la desinformación, el papel de Marruecos y la injerencia extranjera

Una de las preguntas clave de la entrada masiva de migrantes del 30 y 31 de julio en Ceuta es qué la provocó y también quiénes estuvieron detrás. Hasta el momento no hay una respuesta concluyente por parte de las autoridades, pero sí registros de la desinformación que circuló por redes sociales en los días previos y posteriores a la crisis, del papel de Marruecos y de la injerencia de potencias extranjeras como Rusia e Israel. En VerificaRTVE te contamos qué se sabe hasta ahora.

Los bulos: uno de los detonantes El 'Informe sobre la entrada masiva irregular en Ceuta' del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) detalla que antes de la entrada masiva "las redes sociales resultan imprescindibles para lograr una propagación multitudinaria del llamamiento". Según este documento, "el mensaje predominante en redes sociales evoluciona a lo largo del tiempo" y comienza a difundirse en aplicaciones como Facebook, Instagram o TikTok y, los días 29 y 30 de julio, la conversación se traslada a grupos cerrados de mensajería como WhatsApp. El informe señala que esa "campaña" que alienta el cruce se aprovecha de tres elementos que distorsionan o manipulan: la sentencia del Supremo que se traduce de forma simplista y equivocada a "lenguaje viral" como "si entras nadando, no pueden devolverte". La segunda, que el dispositivo policial para la Fiesta del Trono que se celebra en Marruecos el 30 de julio iba a dejar desprotegida la frontera. Y, por último, la regularización extraordinaria que, aunque el informe señala que no es un factor de "incidencia directa", ya que no podían acogerse a ella quienes cruzaran esos días, se utilizó en redes con un mensaje "simplificador, directo y de gran alcance". "En España, al final consigues papeles (...) el último plazo es el 30 de julio", decía el rótulo de una imagen que circuló por redes sociales. En VerificaRTVE hemos comprobado que ese cartel circulaba ya el 14 de julio en Facebook. Cartel sobre la regularización en España difundido en Facebook el 14 de julio, a la izquierda, y en el informe del CENIF, a la derecha. VerificaRTVE El informe explica que, coincidiendo con la entrada masiva, los días 30 y 31 de julio, los mensajes se generalizan en todas las aplicaciones simultáneamente, e incorporan actualizaciones sobre la situación en la frontera y llamamientos a aprovechar urgentemente la ocasión: "Han abierto la puerta esta mañana", "Mañana, si dios quiere, habrá asalto de nuevo", "Bajaros todos a Castillejos, somos mil y entramos, os indicaré el camino", "La policía llevan su ropa normal y la gente está de camino a Castillejos. Y ya a partir del día 30 "se intercalan mensajes de quienes ya han accedido a Ceuta y que se repiten los días posteriores, difundiendo consejos para evitar la expulsión y mantenerse en la Ciudad Autónoma". En VerificaRTVE comprobamos que la desinformación siguió siendo protagonista de los nuevos llamamientos a cruzar la frontera en los días posteriores. En un análisis de más de 12.000 mensajes escritos, audios y vídeos enviados desde el 4 hasta el 13 de agosto en tres grupos de WhatsApp, detectamos narrativas falsas como la apertura de la frontera en determinadas horas y días o el traslado automático de menores a la península. También tuvimos acceso a conversaciones sobre logística, equipamiento, y provisiones para entrar en Ceuta y discusiones sobre cuándo y cómo cruzar. Varias fechas, posibles rutas y consejos: la investigación de cómo se organiza en redes una nueva entrada en Ceuta ¿Y esta campaña de movilización y desinformación en redes sociales fue espontánea? El informe del CENIF asegura tajantemente que no, sino que "responde a un patrón preestablecido para optimizar el efecto de las publicaciones y provocar el máximo efecto de diseminación dentro del espectro de población al que va dirigido", principalmente jóvenes marroquíes de las prefecturas más cercanas a Ceuta. 01.25 min VerificaRTVE en el Telediario de TVE: así organizan en redes una nueva entrada en Ceuta