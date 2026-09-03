¿Qué provocó la entrada masiva en Ceuta? Qué se sabe de la desinformación, el papel de Marruecos y la injerencia extranjera
- Fechas, rutas y consejos: la investigación de cómo se organiza en redes una nueva entrada en Ceuta
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Una de las preguntas clave de la entrada masiva de migrantes del 30 y 31 de julio en Ceuta es qué la provocó y también quiénes estuvieron detrás. Hasta el momento no hay una respuesta concluyente por parte de las autoridades, pero sí registros de la desinformación que circuló por redes sociales en los días previos y posteriores a la crisis, del papel de Marruecos y de la injerencia de potencias extranjeras como Rusia e Israel. En VerificaRTVE te contamos qué se sabe hasta ahora.
Los bulos: uno de los detonantes
El 'Informe sobre la entrada masiva irregular en Ceuta' del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) detalla que antes de la entrada masiva "las redes sociales resultan imprescindibles para lograr una propagación multitudinaria del llamamiento". Según este documento, "el mensaje predominante en redes sociales evoluciona a lo largo del tiempo" y comienza a difundirse en aplicaciones como Facebook, Instagram o TikTok y, los días 29 y 30 de julio, la conversación se traslada a grupos cerrados de mensajería como WhatsApp.
El informe señala que esa "campaña" que alienta el cruce se aprovecha de tres elementos que distorsionan o manipulan: la sentencia del Supremo que se traduce de forma simplista y equivocada a "lenguaje viral" como "si entras nadando, no pueden devolverte". La segunda, que el dispositivo policial para la Fiesta del Trono que se celebra en Marruecos el 30 de julio iba a dejar desprotegida la frontera. Y, por último, la regularización extraordinaria que, aunque el informe señala que no es un factor de "incidencia directa", ya que no podían acogerse a ella quienes cruzaran esos días, se utilizó en redes con un mensaje "simplificador, directo y de gran alcance". "En España, al final consigues papeles (...) el último plazo es el 30 de julio", decía el rótulo de una imagen que circuló por redes sociales. En VerificaRTVE hemos comprobado que ese cartel circulaba ya el 14 de julio en Facebook.
El informe explica que, coincidiendo con la entrada masiva, los días 30 y 31 de julio, los mensajes se generalizan en todas las aplicaciones simultáneamente, e incorporan actualizaciones sobre la situación en la frontera y llamamientos a aprovechar urgentemente la ocasión: "Han abierto la puerta esta mañana", "Mañana, si dios quiere, habrá asalto de nuevo", "Bajaros todos a Castillejos, somos mil y entramos, os indicaré el camino", "La policía llevan su ropa normal y la gente está de camino a Castillejos. Y ya a partir del día 30 "se intercalan mensajes de quienes ya han accedido a Ceuta y que se repiten los días posteriores, difundiendo consejos para evitar la expulsión y mantenerse en la Ciudad Autónoma".
En VerificaRTVE comprobamos que la desinformación siguió siendo protagonista de los nuevos llamamientos a cruzar la frontera en los días posteriores. En un análisis de más de 12.000 mensajes escritos, audios y vídeos enviados desde el 4 hasta el 13 de agosto en tres grupos de WhatsApp, detectamos narrativas falsas como la apertura de la frontera en determinadas horas y días o el traslado automático de menores a la península. También tuvimos acceso a conversaciones sobre logística, equipamiento, y provisiones para entrar en Ceuta y discusiones sobre cuándo y cómo cruzar.
¿Y esta campaña de movilización y desinformación en redes sociales fue espontánea? El informe del CENIF asegura tajantemente que no, sino que "responde a un patrón preestablecido para optimizar el efecto de las publicaciones y provocar el máximo efecto de diseminación dentro del espectro de población al que va dirigido", principalmente jóvenes marroquíes de las prefecturas más cercanas a Ceuta.
El papel de Marruecos: pasividad, permisividad o implicación
El papel de Marruecos en la entrada masiva ha formado parte del debate desde el inicio de la crisis migratoria. El mensaje del Gobierno ha sido de agradecimiento al país vecino por su colaboración para facilitar el retorno de las personas llegadas y controlar la frontera tras lo ocurrido. En la tarde de este jueves, Marruecos ha informado a España de que está investigando la entrada masiva a Ceuta.
Este jueves, Pedro Sánchez ha defendido que no hay "pruebas sólidas" de la responsabilidad de Marruecos, una postura que no convence a la bancada de la oposición ni a la de sus socios de gobierno. Para Alberto Núñez Feijóo "hay indicios de que Marruecos lo coordinó y el Gobierno lo sabía". Gabriel Rufián (ERC) ha acusado al país vecino de "enviar a 80.000 personas a su frontera para cargarse al Gobierno de España" y, desde Sumar, han dicho que Marruecos debe "dar explicaciones". La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en una entrevista en el programa 'En Mediodía RNE', señaló que "esa protección del presidente a Marruecos con sus supuestas explicaciones no convence a nadie.
Los expertos apuntan a una "pasividad" por parte de Marruecos. En RNE, Bernabé López, catedrático y profesor honorario de Estudios Árabes en la Universidad Autónoma de Madrid, dijo que, aunque "no hay datos tangibles" sobre "la participación que Marruecos ha tenido", es "evidente" que "ha habido una pasividad" que "es responsabilidad de Marruecos". Chema Gil, analista de seguridad y experto en servicios de inteligencia de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ha asegurado que "Marruecos no puede decir que se ha enterado por redes en un último momento" porque "es falso". Menciona un "informe de inteligencia, con documentos internos de la propia Inteligencia y Seguridad marroquí" sobre "las veces que habían conseguido frenar episodios de miles de personas". Insiste en que "hay tantas evidencias que Marruecos no puede resolver la cuestión (...) diciendo que se han enterado por redes, eso es una falacia".
El periodista Ignacio Cembrero, experto en el Magreb, ha explicado en el Canal 24 Horas de TVE que lo ocurrido en Ceuta forma parte de las "represalias" del país vecino contra España, aunque en este caso opina que "se les fueron por completo de las manos". "Hoy día están bastante arrepentidos, porque a Marruecos le ha salido, la operación de finales de julio en Ceuta, el tiro por la culata" (minuto 2:50).
El informe del CENIF señala una "permisividad policial en Marruecos" entre el 30 y el 31 de julio. El documento destaca que vídeos compartidos en medios de comunicación y redes sociales muestran desde "actitudes compatibles con una conducta de facilitación de la inmigración irregular, hasta escenas que apuntan a la monitorización y control del proceso de entrada/salida". Indican que las "entrevistas realizadas" a "inmigrantes relatan de forma prácticamente unánime que los efectivos policiales no sólo permanecían en actitud pasiva antes los intentos de entrada, sino que les ofrecían indicaciones para que accediesen a través del agua por la zona del Espigón de El Tarajal y no por otros accesos".
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Aseguran identificar en las imágenes a "efectivos uniformados de Fuerzas de Seguridad de Marruecos que dan indicaciones a los inmigrantes para acceder a España y que gestionan el flujo de personas hacia algunas zonas predeterminadas para el acceso". Así como también a "individuos no uniformados que aparecen "dirigiendo a la masa de personas en dirección al Espigón de El Tarajal". Y el informe incluye dos páginas de "recopilación fotográfica" con las caras de estos supuestos agentes.
Rusia e Israel: actividad en redes señalada por Sánchez y Bruselas
En una entrevista el 31 de agosto en la Cadena Ser, Pedro Sánchez señaló entre las causas de la crisis migratoria la propagación de bulos y desinformación procedentes de Rusia e Israel. Ambos países negaron cualquier relación y, en el caso de Israel, el ministro de Exteriores, Gideon Saar, acusó al presidente del Gobierno de "mentir descaradamente".
Tres días después, el 3 de septiembre, Sánchez se ha referido a ambos países en el Congreso de los Diputados para asegurar que de momento no se ha probado la implicación de los estados en lo ocurrido, sino la acción de redes prorrusas e israelíes. Ha explicado que a partir del 29 de julio, víspera de la entrada masiva en Ceuta, en redes sociales y aplicaciones de mensajería se compartieron "de forma masiva" mensajes con mapas, formas y fechas de entrada en la ciudad autónoma. Pero "ningún" análisis ha determinado hasta ahora que estuvieran detrás los estados de Marruecos, Rusia o Israel. "De momento, esto es descartado por nuestros servicios de inteligencia", ha dicho Sánchez.
A partir del día 30 de julio, según el relato del presidente, "se suman numerosas campañas de desinformación que amplificaron la crisis". Ha mencionado aquí que el Servicio Europeo de Acción Exterior de la Comisión Europea (SEAE) "ha documentado la participación de cuentas y publicaciones vinculadas a ecosistemas informativos rusos y pro israelíes. La acción de esas "redes pro israelíes y rusas", ha insistido en otro momento de su intervención, busca "atacar" al Gobierno de España y la unidad europea. Desde Israel, el ministro Ben Gvir bromeó en X con la llegada masiva el mismo día 31 de julio y el embajador del país ante la ONU, Danny Danon, afirmó en la misma red social X que quizá "sea hora" de que España "explique al mundo por qué aún mantiene enclaves coloniales en África". Por el lado ruso, la red de desinformación rusa Pravda compartía como actual una fotografía de 2025 para difundir la siguiente falsedad: "Ministros del PSOE de fiesta en la embajada de Marruecos el mismo día que Marruecos lanza una marcha verde contra España".
La Comisión Europea mira a Rusia. El portavoz de la Comisión Europea, Guillaume Mercier, señaló el 6 de agosto que Bruselas vigilaba las redes sociales tras la crisis en Ceuta ante una posible nueva entrada y que habían detectado canales vinculados a Rusia habían amplificado la crisis migratoria desde el 30 de julio. No mencionó a Israel. Este 1 de septiembre, un portavoz del Ejecutivo comunitario ha explicado que el SEAE realiza informes confidenciales, de forma periódica y dirigidos a los Estados miembro, sobre lo que se denomina FIMI, manipulación de información e injerencias extranjeras. En este contexto, y respecto a Ceuta, Bruselas asegura que han visto "intentos por parte de Rusia de sacar partido de la crisis en internet", pero que no dispone de "pruebas concluyentes" que apunten que la crisis en sí misma "fuera provocada por la desinformación procedente de actores estatales extranjeros", según ha podido saber RTVE.