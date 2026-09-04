La Shica canta desde Ceuta contra el odio: "Los malos son los que ponen el peso del problema en la población civil"

Hay canciones que fueron escritas en otro tiempo y para otra historia, pero que de repente encuentran un nuevo lugar desde el que ser cantadas. La Shica llega a El perro andaluz desde Ceuta para interpretar "Al otro lado del río", de Jorge Drexler, y convertirla en algo más que una canción: una invitación a dejar de buscar orillas enfrentadas y empezar a remar juntos.

La artista ceutí también se sienta con Manu Sánchez para hablar de su tierra. Y frente al ruido de estos días, La Shica pide algo que parece sencillo pero no siempre lo es: entender antes de señalar.

El perro andaluz by Manu Sánchez El perro andaluz - Programa 9 - El perro andaluz vuelve con ganas de ladrar Manu Sánchez estrena nueva temporada de “El perro andaluz” con Antoñito Molina, Miguel Rellán, nuevos colaboradores y música en directo. rtve play

“Estamos tratando de resumir algo inmenso en quiénes son los buenos y los malos” La situación que atraviesa Ceuta ocupa buena parte del programa de arranque de temporada. Para La Shica, intentar "reducir un problema de semejante dimensión a dos bandos" supone dejar fuera demasiadas cosas: "Esta es una situación muy compleja y estamos tratando de resumir algo inmenso en quiénes son los buenos y los malos y señalar". Pero si hay que hablar de "malos", ella sí tiene claro dónde poner el foco: "Para mí, si me preguntas quiénes son los malos, son aquellos que ponen el peso de este problema en la población civil. También lo son los que se dedican a avivar el odio y a desinformar". Durante estos días, Ceuta también ha visto llegar a personas dispuestas a ocupar cámaras, micrófonos y redes sociales para hablar en nombre de una ciudad que, en muchas ocasiones, ni conocen ni representan. La Shica reivindica otra mirada frente a quienes aprovechan una situación tan delicada para simplificarla, difundir desinformación o alimentar el enfrentamiento. Porque detrás de cada discurso, cada titular y cada batalla política hay algo mucho más importante: la gente que vive allí. Y precisamente desde ahí, desde la población civil y desde una ciudad acostumbrada a convivir entre culturas, llega la actuación de La Shica.

"Al otro lado del río": Cuando remar juntos deja de ser solo una metáfora La artista ceutí interpreta, junto a Gospel It, una versión muy especial de "Al otro lado del río", la canción que Jorge Drexler compuso para "Diarios de motocicleta" y que en 2005 hizo historia al convertirse en la primera canción en español ganadora del Óscar a mejor canción original. Pero en El perro andaluz adquiere un significado distinto. Sobre el escenario aparecen repartidos numerosos flotadores, una imagen inevitablemente ligada al mar y a las playas de Ceuta. Porque separados son solo flotadores. Juntos pueden llevarnos a otro lado.

Una orilla desde la que caben todos Frente a quienes llegan para señalar, dividir o decidir quién pertenece a cada orilla, El perro andaluz propone otra imagen: personas diferentes, elementos separados y muchas manos que, cuando empiezan a trabajar juntas, consiguen construir algo que antes no existía. En El perro andaluz la música no está solo para sonar. También sirve para contar, emocionar y mojarse. Porque quizá no se trate de decidir quién está a un lado y quién está al otro. Quizá se trate, simplemente, de aprender a remar juntos.