Santiago Segura, en 'El perro andaluz': "Parece que la política actual es muy parecida a Torrente"

Santiago Segura visitó el último programa de la temporada de El perro andaluz y reflexionó sobre cómo el clima político actual ha hecho que muchos vuelvan a mirar a su personaje con otros ojos. "Parece que encaja en la política actual porque es muy parecida a la realidad", asegura el director al hablar del icónico policía. Para Segura, lo preocupante es la deriva del debate público: "No sabemos hasta dónde pueden llegar los extremos. Veo cosas muy locas". Una reflexión con la que concluyó que, en ocasiones, la realidad termina superando a la ficción.

"Tengo éxito, tengo pasta... y la Academia ha dicho: 'A este ni agua'" La entrevista también repasó una trayectoria difícil de igualar. De las 25 películas españolas más taquilleras de la historia, nueve llevan la firma de Santiago Segura. Sin embargo, el cineasta reconoció con humor que el respaldo del público no siempre ha ido acompañado del reconocimiento de la Academia. "Tengo éxito, tengo pasta... es bonito pensar que la Academia ha dicho: 'A este ni agua'", bromeaba, demostrando una vez más su capacidad para reírse de sí mismo.

De Torrente al cine familiar Segura también habló de su evolución como creador y de cómo pasó del universo de Torrente al cine familiar. Lejos de verlo como un cambio de rumbo, asegura que ambas etapas forman parte de una misma forma de entender la comedia. "Soy amante de la comedia y me gusta evolucionar", explicó, recordando que sus propias hijas no podían ver las primeras aventuras del policía más políticamente incorrecto del cine español. Las redes sociales también tienen su espacio en la conversación. El director reconoce que los haters siempre encuentran un motivo para criticar y, fiel a su sentido del humor, reivindica uno de sus rasgos más reconocibles. "He dignificado a los calvos con melena", afirma entre risas, convirtiendo una de sus características físicas en otro de los chistes de la noche. Santiago Segura y Manu Sánchez durante el programa.