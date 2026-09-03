Muere un menor migrante diabético de 17 años en un centro de acogida de Ceuta

Un menor de 17 años y nacionalidad marroquí ha fallecido en el centro de acogida La Esperanza de Ceuta, según fuentes consultadas por RTVE. El joven, que llegó a la ciudad autónoma durante la entrada masiva registrada a finales de julio, padecía una diabetes severa y se encontraba bajo la tutela de las autoridades locales, donde estaba recibiendo tratamiento médico.

Los primeros indicios apuntan a una muerte por causas naturales derivadas de las complicaciones de su enfermedad.

La tragedia se produce en un contexto de altísima saturación en el sistema de atención a la infancia de la ciudad autónoma. Aunque las cifras varían a diario a medida que se filia a los recién llegados, los últimos datos del Servicio de Protección de Menores sitúan en torno a 1.475 los jóvenes no acompañados que permanecen en el territorio tras la crisis del mes pasado.