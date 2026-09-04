El tiempo el fin de semana del 4 de septiembre en España: varias comunidades en aviso por temperaturas muy altas

El episodio anómalo de calor extremo para un mes de septiembre alcanzará este fin de semana uno de sus picos máximos, poniendo en aviso amarillo o naranja a quince comunidades autónomas de la Península.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este viernes predominará la estabilidad y los cielos despejados, con registros que superarán holgadamente los 35 grados en la mayor parte del interior peninsular y que llegarán a los 40 grados en las depresiones del nordeste y de la vertiente atlántica sur.

Mapa de temperaturas máximas del viernes RTVE

Las temperaturas diurnas subirán en los tercios este y nordeste, la meseta norte y los archipiélagos, con un ascenso notable en el Cantábrico oriental, mientras que sufrirán descensos en el norte de Galicia y en el tercio suroeste.

También se esperan noches tropicales generalizadas en la mitad sur, el Mediterráneo y el nordeste, con mínimas que no bajarán de los 25 grados en zonas de Canarias y del suroeste.

Temperaturas mínimas del viernes 4 de septiembre RTVE