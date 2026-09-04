El tiempo el fin de semana del 4 de septiembre en España: varias comunidades en aviso por temperaturas muy altas
- El episodio anómalo de calor extremo para un mes de septiembre alcanza el fin de semana uno de sus picos máximos
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El episodio anómalo de calor extremo para un mes de septiembre alcanzará este fin de semana uno de sus picos máximos, poniendo en aviso amarillo o naranja a quince comunidades autónomas de la Península.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este viernes predominará la estabilidad y los cielos despejados, con registros que superarán holgadamente los 35 grados en la mayor parte del interior peninsular y que llegarán a los 40 grados en las depresiones del nordeste y de la vertiente atlántica sur.
Las temperaturas diurnas subirán en los tercios este y nordeste, la meseta norte y los archipiélagos, con un ascenso notable en el Cantábrico oriental, mientras que sufrirán descensos en el norte de Galicia y en el tercio suroeste.
También se esperan noches tropicales generalizadas en la mitad sur, el Mediterráneo y el nordeste, con mínimas que no bajarán de los 25 grados en zonas de Canarias y del suroeste.
Evolución para el fin de semana
La inestabilidad irá a más durante el sábado debido al avance de la dana, que provocará un aumento de la nubosidad y tormentas vespertinas en el cuadrante noroeste, alto Ebro, Extremadura y puntos de Andalucía occidental, que podrán ser fuertes y con granizo en Galicia y Asturias.
Las temperaturas se mantendrán elevadas para la época, superando los 35 grados en el interior y alcanzando los 40 grados en el Guadalquivir y el nordeste.
Durante el domingo, el alejamiento del embolsamiento de aire frío hacia el norte permitirá el regreso a una mayor estabilidad generalizada, con cielos tendiendo a despejarse salvo en áreas de montaña del norte, donde aún se registrará nubosidad de evolución.
Los termómetros iniciarán un descenso diurno en la vertiente atlántica y Canarias, aunque el calor persistirá con fuerza en el Guadalquivir, la cuenca del Ebro y la costa mediterránea.
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