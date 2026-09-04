Las dos extrabajadoras que denunciaron por abusos a Julio Iglesias presentan una querella contra el cantante

Las dos extrabajadoras que denunciaron al cantante Julio Iglesias por los presuntos abusos sufridos en las propiedades del artista en las Bahamas y República Dominicana han presentado una querella contra el artista ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia española, según la ONG Women's Link, que asesora a las mujeres.

Las denunciantes, identificadas por los nombres ficticios de Rebeca y Laura, reclaman de nuevo a la justicia española que investigue los hechos, esgrimiendo que "el querellado habría aprovechado su posición de poder y su situación de vulnerabilidad para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades, en un clima de intimidación constante". La querella alude a "situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas", así como a "condiciones laborales forzadas y degradantes".

Según Women's Link, estos hechos podrían constituir "delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre; delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y delitos contra los derechos de las trabajadoras por la imposición de condiciones laborales abusivas". Corresponde ahora al tribunal determinar si se abre una investigación al respecto, después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional parase la primera tentativa judicial por falta de jurisdicción en España.

La directora ejecutiva de la ONG, Jovana Ríos Cisnero, ve "fundamental" que ahora "Rebeca y Laura puedan acceder a la justicia en condiciones de seguridad y dignidad". "Todas las personas tienen derecho a que los sistemas de justicia investiguen los hechos cuando existen indicios de presuntas vulneraciones de derechos humanos. El Estado español tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia en igualdad y sin importar quién sea la persona denunciada", ha advertido en el comunicado.