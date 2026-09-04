Declaran nulo el juicio contra Lindsay Clancy, la mujer acusada de matar a sus tres hijos en Estados Unidos en 2023

Un juez federal ha declarado finalmente nulo el juicio contra Lindsay Clancy, la mujer acusada de matar a sus tres hijos pequeños en Massachusetts en 2023, por la falta de un veredicto unánime del jurado y tras no prosperar una apelación de emergencia de la defensa.

El juez William Sullivan dijo que iba a declarar nulo el proceso en el séptimo día de deliberaciones del jurado en un tribunal de Plymouth, pero antes de emitir la orden dio tiempo al abogado de Clancy, Kevin Reddington, para que hiciera una apelación en el tribunal supremo estatal, que no tuvo éxito.

Reddinton argumentó en una audiencia de emergencia ante la jueza de la instancia superior, Dalila Argaez Wendlandt, que un miembro del jurado no estaba siguiendo las instrucciones de la deliberación y, por tanto, estaba bloqueando un veredicto que hubiera sido unánime, pero la magistrada falló en su contra. Minutos después, el juez Sullivan reanudó la sesión y declaró el juicio nulo.

El juez William Sullivan. Greg Derr/POOL/AFP