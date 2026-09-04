Betis - Real Madrid, en directo hoy el partido de la jornada 4 de Liga

El Estadio de 'La Cartuja' acoge el partido entre el Betis y Real Madrid correspondiente a la jornada 4 de LaLiga. Los andaluces bucarán desquitarse delante de su afición de la goleada que sufrieron (5-2) ante el Levante. Los de Mourinho saben que están delante de un test exigente en el que deberán dar su máximo si quieren seguir con la racha de victorias en la competición.

Final de mercado movido en Heliópolis

El Betis recibe al Real Madrid días después de fichar a un "ex-blanco" que, curiosamente, también jugó con los andaluces. Hablamos de Dani Ceballos que vuelve al Betis nueve años después. Los verdiblancos cerraron el fichaje del utrerano en el último día de mercado tras rescindir su contrato con el Madrid.

Los de Pellegrini también sufrieron una salida dolorosa. Especialmente para el propio jugador, Pablo García, quien se marchó de la ciudad deportiva rumbo al Racing de Santander entre lágrimas y sin poder casi ni hablar.

En definitiva, el Betis ha configurado una plantilla muy completa de cara a la Champions.

Un equipo que para recibir al Madrid cuenta con las bajas de Lo Celso y Ruibal por lesión. Tampoco el recién llegado Dani Ceballos estará disponible para medirse a su exequipo. Según confirmó Pellegrini en la rueda de prensa previa al partido, el jugador lleva "pocos días de adaptación y muchos sin jugar", motivo por el cuál todavía tendrá que esperar para estrenarse en el césped verdiblanco.

El equipo andaluz llega a la cuarta jornada con 2 victorias por la mínima (Real Sociedad y Valencia) y la derrota ante el Levante.