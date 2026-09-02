El fin del culebrón Julián Álvarez y la ambición del Depor protagonizan el último día de mercado de fichajes

El 2 de septiembre puso fin al mercado de fichajes de la liga española y quedaron resueltas varias cosas, entre todas destacaron los finales de culebrones como el de Julián Álvarez o el de Dani Ceballos y la ambición con la que se movieron dos recién ascendidos como el Deportivo de A Coruña y el Racing de Santander.

El delantero argentino Julián Álvarez se quedará finalmente en las filas del Atlético de Madrid después de varios meses de tira y afloja sobre su futuro. El atacante no se moverá del conjunto rojiblanco, un final decepcionante para el futbolista, que había mostrado públicamente en el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá su deseo de ser traspasado y de poder cumplir su "sueño" que, aunque no lo citó, era jugar en el FC Barcelona. Ahora la misión es para Diego Pablo Simeone, la de recuperarle para la causa ante una afición rojiblanca enfadada con el jugador.

Más allá de Julián Alvarez, que ya por la mañana quedaba claro que su idea era quedarse en el Atlético, Dani Ceballos era una de las expectaciones del último día del mercado de fichajes. Libre desde el Real Madrid, al que se fue desde el conjunto verdiblanco en 2017, ahora vuelve a ‘su’ equipo para reconducir y relanzar su carrera, tras el escaso protagonismo, incluso fuera de las convocatorias, de su último tramo en el conjunto blanco, con el que disputó 215 duelos, con 7 goles y 16 asistencias. En el Betis, antes de su marcha, contabilizó 105 encuentros, tras su ascenso desde el filial verdiblanco. Tiene pendiente la inscripción.

Gabriel Jesus es la opción real para el Barça "Estoy contento con el gran trabajo que ha hecho (el director deportivo) Deco. Hemos hecho un gran mercado de fichajes y el equipo es muy competitivo", celebró Joan Laporta, el presidente del Barcelona, más allá del frustrado fichaje de Julián Alvarez. En su lugar, como opción para el ataque, ha venido Gabriel Jesus, acompañado de todas las dudas de su rendimiento y sus lesiones recientes. En el curso pasado en el Arsenal, marcó siete goles en 27 partidos. El anterior, en 2024-25, lo mismo. "Los últimos dos años fueron muy complicados tras la lesión en la rodilla que me dejó casi un año fuera. Aparte de eso, estoy muy bien y me encuentro muy bien físicamente", expresó el jugador de Sao Paulo. Su inscripción se produjo a once minutos del final.

La ambición del Depor y del Racing Dos recién ascendidos han insuflado de ilusión a sus aficionados con sus movimientos en el cierre de mercado, Deportivo de A Coruña y Racing de Santander. Los gallegos sumaron a los interesantes movimientos que habían llevado a cabo durante el verano (Leo Román, Angeliño, Aubameyang, etc) las adquisiciones mediante cesiones del defensa José María Giménez y del centrocampista Marc Casadó. El central uruguayo se había vuelto prescindible en el Atlético de Madrid a José María Giménez con la llegada de ‘Cuti’ Romero, más la continuidad de Marc Pubill, Robin Le Normand y David Hancko. Se va cedido, pero con billete de vuelta. Tiene contrato con la entidad madrileña hasta el 30 de junio de 2028. Cedido con opción de compra de 30 millones llega Marc Casadó, el mediocentro criado en La Masiá que llegó a ser internacional hace dos temporadas. El Real Racing Club ha sido uno de los equipos que más se ha reforzado el último día con cuatro incorporaciones para apuntalar la defensa, el mediocampo y el ataque. Han llegado a Santander el lateral Aarón Martín, el central francés Jeanuël Belocian, el extremo Pablo García, que ha dejado el Real Betis, y el centrocampista portugués André Almeida, este último cedido por el Valencia.