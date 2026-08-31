El joven centrocampista del Racing Sergio Martínez ficha por el Real Madrid

El joven centrocampista español Sergio Martínez, de 19 años, se ha convertido este lunes en nuevo futbolista del Real Madrid, que abona en su totalidad la cláusula del contrato del jugador que pertenecía al Real Racing Club.

"El Racing y el Real Madrid CF han llegado a un acuerdo para el traspaso de Sergio Martínez. El club madrileño se compromete al pago, en una sola entrega, de la totalidad de la cantidad fijada como cláusula de rescisión del contrato que unía al Real Racing Club con el jugador", informó la entidad cántabra en un comunicado.

El jugador de Laredo llegó al Racing a los 10 años y desde entonces pasó por todas las categorías, desde el Alevín B hasta el primer equipo racinguista, con el que ha disputado 15 partidos, 2 de ellos como titular en LaLiga EA Sports 2026-27.