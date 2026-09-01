El Rayo denuncia que la Comunidad de Madrid "retrasa deliberadamente" la reapertura del estadio de Vallecas

El Rayo Vallecano ha denunciado que la voluntad de la Comunidad de Madrid, propietaria del estadio donde jugaba habitualmente, es causarle perjuicios "retrasando deliberadamente" la reapertura del recinto y que "no actúa guiada por el principio de legalidad, sino al servicio de otros intereses".

Después de más de un mes desde que la Comunidad de Madrid suspendiera la concesión del estadio al Rayo, este martes el club ha emitido un extenso comunicado [PDF] en el que carga contra las decisiones adoptadas por el gobierno autonómico y que han impedido al equipo jugar los primeros partidos de Liga en su campo.

Según el Rayo, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte será la única responsable de que el partido contra el Racing de Santander de este fin de semana tampoco se juegue en el estadio de Vallecas.

El Rayo se ha expresado así después de que el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, afirmara este mismo martes que el estadio de Vallecas "no se va a abrir" mientras una auditoría externa no verifique que "es seguro para las personas y que es salubre", informa Efe.

La entidad insiste en que ha aportado informes actuales sobre la seguridad de las instalaciones y que LaLiga emitió el día 15 de agosto el informe de emergencias sin deficiencia alguna.

También ha recordado que pidió el levantamiento de la medida cautelar de suspensión de la concesión del recinto una vez presentados los informes que acreditan la seguridad, la accesibilidad, la limpieza y la salubridad, de las instalaciones, avalada con informes técnicos y periciales.