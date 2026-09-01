El Rayo denuncia que la Comunidad de Madrid "retrasa deliberadamente" la reapertura del estadio de Vallecas
- El club acusa a la Consejería de Deportes de actuar al "servicio de otros intereses"
El Rayo Vallecano ha denunciado que la voluntad de la Comunidad de Madrid, propietaria del estadio donde jugaba habitualmente, es causarle perjuicios "retrasando deliberadamente" la reapertura del recinto y que "no actúa guiada por el principio de legalidad, sino al servicio de otros intereses".
Después de más de un mes desde que la Comunidad de Madrid suspendiera la concesión del estadio al Rayo, este martes el club ha emitido un extenso comunicado [PDF] en el que carga contra las decisiones adoptadas por el gobierno autonómico y que han impedido al equipo jugar los primeros partidos de Liga en su campo.
Según el Rayo, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte será la única responsable de que el partido contra el Racing de Santander de este fin de semana tampoco se juegue en el estadio de Vallecas.
El Rayo se ha expresado así después de que el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, afirmara este mismo martes que el estadio de Vallecas "no se va a abrir" mientras una auditoría externa no verifique que "es seguro para las personas y que es salubre", informa Efe.
La entidad insiste en que ha aportado informes actuales sobre la seguridad de las instalaciones y que LaLiga emitió el día 15 de agosto el informe de emergencias sin deficiencia alguna.
También ha recordado que pidió el levantamiento de la medida cautelar de suspensión de la concesión del recinto una vez presentados los informes que acreditan la seguridad, la accesibilidad, la limpieza y la salubridad, de las instalaciones, avalada con informes técnicos y periciales.
Un informe cuestionado y un comunicado sin informes
El comunicado de nueve páginas aporta extractos de algunos documentos para desacreditar la auditoría sobre la cual la Comunidad basó su decisión, pero no incluye ningún informe completo.
Y el club repara en múltiples ocasiones a lo largo de esta nota en que esa auditoría con "manifiestos errores y carencias" se realizó en diciembre de 2025, pero no se hizo pública hasta este verano, y cuestiona la profesionalidad de esa inspección.
El Rayo reprocha además a la Comunidad que, en el mes de junio, en su "estrategia" de que el club asumiera la reforma integral del campo por más de 60 millones de euros para continuar como concesionario, también le pidió que entregara en un plazo de 10 días numerosa documentación, "a sabiendas de la imposibilidad material de encargar, elaborar y obtener esos proyectos actualizados en breve plazo".
"Si la Consejería hubiera estado preocupada por la seguridad del Estadio de Vallecas, una vez que, desde diciembre de 2025, existe el informe de auditoría que finalmente ha sido difundido con fecha de firma del 14 de julio de 2026, lo habría dado a conocer a todos, incluido al Rayo Vallecano, requiriendo la ejecución de las obras y actuaciones necesarias para garantizar la seguridad".
Finalmente, el club hace una cronología de algunos hechos ocurridos desde que el 28 de julio la Comunidad de Madrid suspendió la concesión del estadio al Rayo. La entidad que preside Raúl Martín Presa --muy criticado por buena parte de la masa social del club-- deduce que, por sus últimas actuaciones, la administración madrileña quiere "retrasar deliberadamente que el Rayo Vallecano pueda [volver a] competir en el Estadio de Vallecas".
Y por todo ello, el Rayo concluye que la Consejería de Deporte "no actúa guiada por el principio de legalidad, sino al servicio de otros intereses".