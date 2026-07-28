La Comunidad de Madrid suspende la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo por deficiencias de seguridad
- La auditoría detecta un "severo incumplimiento normativo" en el mantenimiento del recinto
- La intervención urgente comenzará este miércoles para que el club pueda regresar cuanto antes al estadio
La Comunidad de Madrid ha suspendido cautelarmente la concesión administrativa del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano después de que se detectaran importantes deficiencias de seguridad en el recinto. La medida llega tras analizar el estado de conservación del estadio antes de su futura remodelación integral.
Un deterioro generalizado
El informe encargado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte concluye que el Estadio de Vallecas presenta una "situación de obsolescencia generalizada" y un "severo incumplimiento normativo" que afecta tanto a la seguridad como al funcionamiento de las instalaciones.
El documento recoge errores en los sistemas de protección contra incendios, las instalaciones eléctricas y el alumbrado de emergencia, además de problemas higiénico-sanitarios y de salubridad.
“🔴El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, @depacoserrano, anuncia que el @RayoVallecano "ya no es concesionario del estadio de Vallecas"— RNE Deportes (@RNEdeportes) July 28, 2026
🗣️"Hay una orden de extinción de la concesión, cuya medida cautelar es la suspensión de la concesión" pic.twitter.com/iSSYa2PN2p“
El club no presentó la documentación
El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ha atribuido la situación al incumplimiento por parte del Rayo Vallecano de sus obligaciones como concesionario, al no presentar la documentación requerida por la administración autonómica.
Según ha trasladado, la Comunidad había apercibido al club y le había formulado diversos requerimientos para que remitiera el dosier necesario para subsanar las fallas detectadas. Inicialmente se le concedió un plazo de 15 días y posteriormente se atendió su petición de una ampliación.
Estadio alternativo para los primeros partidos
La Comunidad de Madrid comenzará este miércoles los trabajos de intervención urgente con el objetivo de subsanar las carencias detectadas en el estadio.
Mientras duren las obras, el equipo tendrá que disputar sus primeros encuentros de Liga en un estadio alternativo, cuya elección corresponde al propio club, en coordinación con LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol. Además, el consejero ha asegurado que tanto LaLiga como la Federación garantizarán que la competición pueda continuar con normalidad.
De Paco ha trasladado igualmente un mensaje de tranquilidad a los aficionados del conjunto franjirrojo: "Todo lo que estamos haciendo es para que el Rayo Vallecano pueda seguir jugando en su barrio, en un estadio en condiciones".