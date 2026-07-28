La Comunidad de Madrid suspende la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo por deficiencias de seguridad

La Comunidad de Madrid ha suspendido cautelarmente la concesión administrativa del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano después de que se detectaran importantes deficiencias de seguridad en el recinto. La medida llega tras analizar el estado de conservación del estadio antes de su futura remodelación integral.

Un deterioro generalizado El informe encargado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte concluye que el Estadio de Vallecas presenta una "situación de obsolescencia generalizada" y un "severo incumplimiento normativo" que afecta tanto a la seguridad como al funcionamiento de las instalaciones. El documento recoge errores en los sistemas de protección contra incendios, las instalaciones eléctricas y el alumbrado de emergencia, además de problemas higiénico-sanitarios y de salubridad. “🔴El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, @depacoserrano, anuncia que el @RayoVallecano "ya no es concesionario del estadio de Vallecas"



🗣️"Hay una orden de extinción de la concesión, cuya medida cautelar es la suspensión de la concesión" pic.twitter.com/iSSYa2PN2p“ — RNE Deportes (@RNEdeportes) July 28, 2026

El club no presentó la documentación El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ha atribuido la situación al incumplimiento por parte del Rayo Vallecano de sus obligaciones como concesionario, al no presentar la documentación requerida por la administración autonómica. Según ha trasladado, la Comunidad había apercibido al club y le había formulado diversos requerimientos para que remitiera el dosier necesario para subsanar las fallas detectadas. Inicialmente se le concedió un plazo de 15 días y posteriormente se atendió su petición de una ampliación.