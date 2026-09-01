Gabriel Jesús, el '9' inesperado de un Barça que refuerza su delantera y olvida a Julián Álvarez

Hansi Flick respira por fin tranquilo tras la llegada de Gabriel Jesús al FC Barcelona en el último tramo del cierre del mercado de fichajes, "un delantero top", según el alemán, quien amplía el margen de maniobra de su equipo en el aspecto ofensivo y descarga al polivalente Raphinha de la responsabilidad de ser el '9' puro del equipo.

Procedente del Arsenal y recuperado de sus últimas lesiones, el de Sao Paulo llega como complemento de un Raphinha que llegó al Barça en 2022 como extremo derecho para brilalr en la banda izquierda bajo las órdenes de un Flick que le reconvirtió en el '9' indiscutible del campeón de Liga en este comienzo de temporada.

Tiene el técnico azulgrana su dupla brasileña tras el frustrado fichaje de Julián Álvarez por el FC Barcelona y el improvisado rol de Raphinha como delantero centro en los tres primeros partidos de Liga que el líder culé ha desempeñado con solvencia.