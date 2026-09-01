Gabriel Jesús, el '9' inesperado de un Barça que refuerza su delantera y olvida a Julián Álvarez
- El delantero brasileño firmará en breve como azulgrana procedente del Arsenal inglés
- Hansi Flick se muestra "feliz" por su llegada tras calificarle de "delantero top"
Hansi Flick respira por fin tranquilo tras la llegada de Gabriel Jesús al FC Barcelona en el último tramo del cierre del mercado de fichajes, "un delantero top", según el alemán, quien amplía el margen de maniobra de su equipo en el aspecto ofensivo y descarga al polivalente Raphinha de la responsabilidad de ser el '9' puro del equipo.
Procedente del Arsenal y recuperado de sus últimas lesiones, el de Sao Paulo llega como complemento de un Raphinha que llegó al Barça en 2022 como extremo derecho para brilalr en la banda izquierda bajo las órdenes de un Flick que le reconvirtió en el '9' indiscutible del campeón de Liga en este comienzo de temporada.
Tiene el técnico azulgrana su dupla brasileña tras el frustrado fichaje de Julián Álvarez por el FC Barcelona y el improvisado rol de Raphinha como delantero centro en los tres primeros partidos de Liga que el líder culé ha desempeñado con solvencia.
Dupla brasileña en ataque
"Es una posición importante, es donde comienza la presión del equipo sobre el rival, y Raphinha ha demostado que es uno de los líderes de mostrar "acierto de cara a gol", algo que según el técnico, hace "muy bien" y que también puede realizar con eficacia Fermín.
Los 34 goles y 26 asistencias del de Porto Alegre la temporada pasada fueron fundamentales para que el Barcelona conquistara el triplete nacional en la temporada 2024-25, algo que aspira a repetir, o incluso superar en caso de lograr lel antsiado título de Champions, con la llegada de un Gabriel Jesús que vio ayer martes la victoria de su nuevo equipo desde la grada un Camp Nou que sueña con todo esta temporada.
Acostumbrado a lidiar con la máxima exigencia en clubes como el Manchester City de Pep Guardiola o el Arsenal de Mikel Arteta, Gabriel Jesús firmará en breve su contrato como azulgrana a sus 29 años tras haber dejado atrás la grave lesión de rodilla a comienzo de 2025 que le mantuvo apartado de los terrenos de juego casi un año entero.