Hansi Flick se muestra confiado con el rol de Raphinha como '9': "Es uno de nuestros líderes"
- El técnico azulgrana no ha confirmado si Rodri jugará de titular y pide paciencia con Lamine Yamal
- En directo: FC Barcelona - Rayo, el partido de la jornada 3 de LaLiga este lunes a las 21:30 horas en RTVE.es
El entrenador del FC Barcelona Hansi Flick se ha mostrado confiado en el rendimiento de Raphinha en el rol de '9', en una posición importante donde "comienza la presión" del equipo sobre el rival, ya que su "liderazgo" y "acierto de cara a gol", es algo que hace muy bien "uno de los líderes del equipo" y que puede desempeñar con eficiacia Fermín.
En la rueda de prensa previa al partido del Barça ante el Rayo en la tercera jornada de LaLiga, el germano no ha entrado a valorar la afirmación de ayer sábado de su homólogo en el Real Madrid José Mourinho, quien pidió el Balón de Oro para Kylian Mbappé, algo que Flick no cree que sea parte de su "trabajo" tras añadir que no es muy "fan de estas cosas" y añadir que hay muy buenos jugadores en su equipo.
"Mi trabajo ya es lo suficientemente difícil como para tener que hacer seguimiento de ello. Obviamente, hay muchísimos jugadores buenos también en mi equipo, eso sí lo puedo decir. Pero no soy un fan de estas cosas. Lo que me interesa es el equipo. Cuando el equipo tiene éxito, las posibilidades de alzar títulos individuales es mayor. Vemos muy buenos jugadores aquí, jugadores de clase mundial, tanto en España como en el resto del mundo, así que no es fácil escoger a uno", explicó.
Lamine va por "buen camino"
Preguntado también por Lamine Yamal, el alemán cree que el joven delantero "va por buen camino" y que ya le ha visto "a un nivel 'top'", además de afirmar que va a "apoyarle" para que vuelva a ser decisivo, y ha explicado que Rodri Hernández ya está "bien" después de algunos "problemillas".
"Siempre es bueno que un jugador sonría, pero no todos los días son iguales. Yo tampoco sonrío cada día. Sé que todo el mundo está preocupado por Lamine, por cómo está. Ha disputado un Mundial después de una lesión seria y ahora ya está de vuelta después de tres semanas de vacaciones, empieza a entrenar. El primer partido quizás no fue el mejor, pero estuve muy contento de que él pudiese empezar el partido trabajando para el equipo porque nos da energía, genera oportunidades", declaró.
Finalmente, el técnico habló de la posibilidad de aumentar su plantilla antes del cierre de mercado. "Por supuesto que estoy contento con mi equipo. Deco está trabajando para ver si puede fortalecer un poco el equipo, pero no tenemos ninguna presión. Hasta ahora, Deco ha hecho un trabajo fantástico, así que para mí todo está bien. Ver la calidad en las sesiones de entrenamiento, como entrenador, es lo más importante. Vamos por buen camino y estamos bien", manifestó.
En otro orden de cosas, no desveló si prevé que el croata Dominik Livakovic arrebate el puesto de segundo portero al polaco Wojciech Szczesny. "Estamos contentos con Tek, y Livakovic sabe exactamente cuál es la situación, pero estamos también muy contentos de disponer de un portero experimentado. Su fichaje es un fichaje de futuro, nos estamos cubriendo", dijo.
Sobre Frenkie de Jong, aseguró que van "día a día". "Ha mejorado, trabaja duro día tras día. Tenemos una temporada muy larga por delante, muchísimos partidos. Frenkie es un jugador fantástico, estoy contento de que forme parte de nuestro equipo, nos da muchísima calidad. Le necesitamos para alcanzar nuestros objetivos.