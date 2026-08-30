Hansi Flick se muestra confiado con el rol de Raphinha como '9': "Es uno de nuestros líderes"

El entrenador del FC Barcelona Hansi Flick se ha mostrado confiado en el rendimiento de Raphinha en el rol de '9', en una posición importante donde "comienza la presión" del equipo sobre el rival, ya que su "liderazgo" y "acierto de cara a gol", es algo que hace muy bien "uno de los líderes del equipo" y que puede desempeñar con eficiacia Fermín.

En la rueda de prensa previa al partido del Barça ante el Rayo en la tercera jornada de LaLiga, el germano no ha entrado a valorar la afirmación de ayer sábado de su homólogo en el Real Madrid José Mourinho, quien pidió el Balón de Oro para Kylian Mbappé, algo que Flick no cree que sea parte de su "trabajo" tras añadir que no es muy "fan de estas cosas" y añadir que hay muy buenos jugadores en su equipo.

"Mi trabajo ya es lo suficientemente difícil como para tener que hacer seguimiento de ello. Obviamente, hay muchísimos jugadores buenos también en mi equipo, eso sí lo puedo decir. Pero no soy un fan de estas cosas. Lo que me interesa es el equipo. Cuando el equipo tiene éxito, las posibilidades de alzar títulos individuales es mayor. Vemos muy buenos jugadores aquí, jugadores de clase mundial, tanto en España como en el resto del mundo, así que no es fácil escoger a uno", explicó.