El Atlético de Madrid cierra la puerta a la venta de Julián Álvarez: "Ni por 200 millones"

El Atlético de Madrid ha dado más detalles acerca del futuro de Julián Álvarez. Miguel Ángel Marín, consejero delegado del equipo colchonero, señaló su postura, que se trata de que el club no quiere vender al jugador. Destacando que no han aceptado 100 millones de euros ni aceptarán "150 ni 200" e insistió en que el equipo rojiblanco no quiere traspasarlo.

"Mi opinión es clara y la voluntad del club también. Eso es lo que hemos comunicado al jugador, al agente y al presidente del FC Barcelona. No tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar ideal para Julián y que es el delantero perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él," dijo en una entrevista en la web del club madrileño.

00.16 min Gil Marín cierra la puerta de salida de Julián Álvarez al Barcelona

El jugador llegó al Estadio Riyadh Air Metropolitano en el verano de 2024, procedente del Manchester City, en un fichaje que rondó los 95 millones de euros. El delantero argentino firmó hasta el verano de 2030 con una cláusula de 500 millones de euros. La dirigencia rojiblanca ha reiterado en múltiples ocasiones que la única forma de permitir la salida del exjugador del Manchester City sería pagando su cláusula.

Hasta el momento, la 'araña' ha disputado 106 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid, en los que anotó 49 goles y repartió 17 asistencias.