Mali - España, en directo hoy en vídeo el partido del Mundial de Baloncesto Femenino 2026

España afronta este sábado su segundo partido de fase de grupos ante Mali, apenas quince horas después de su gran estreno frente a Alemania. La selección encara así una de las claves de esta primera fase: gestionar el esfuerzo en un calendario que concentra tres partidos en apenas cuatro días.

El objetivo de La Familia es terminar entre las primeras de un Grupo A en el que también están Alemania y Japón. Tan solo tres seguirán vivas tras esta condensada fase de grupos, en la que España ya ha dado el primer paso de gigante con su contundente victoria ante Alemania por 83-53. Mali se juega mucho más en este partido tras caer en un apretado final ante Japón por 102-97, quedando cerca del abismo en el caso de que España consiga vencer este partido.

Eso sí, el descanso juega muy a favor de las africanas, ya que ellas disponen de cerca de 24 horas de descanso mientras que España tiene menos de 16 para recuperarse del choque inicial. La abultada victoria de las de Méndez hizo que pudiese controlar mejor unas rotaciones que también se prevén claves para este segundo partido.