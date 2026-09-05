La Vuelta 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 14 entre Jaén y Sierra de la Pandera

Sigue en directo, en abierto y gratis por los canales de TVE, la plataforma RTVE Play o en el reproductor de esta misma página desde las 14.50 hora peninsular española la Vuelta ciclista a España 2026 con la etapa 14ª entre Jaén y la Sierra de la Pandera.

Este sábado los ciclistas tendrán un recorrido muy exigente por la provincia jienense, en una nueva prueba para los favoritos al triunfo final... o una oportunidad más de afianzar su ventaja en la clasificación para el líder, el español Enric Mas (Movistar).

La etapa presenta un perfil en continuo sube y baja, y la dificultad llega al extremo en la última parte de los 154,5 km de trayecto en los que los ciclistas van a acumular más de 4.300 m de desnivel positivo.

La salida se dará en la capital jienense y en torno a ella darán primero un bucle de 70 km por terreno rompepiernas antes de afrontar las subidas más duras del día.

Primero pasarán el puerto de Los Villares, de segunda categoría. Luego tendrán un tramo de transición con repechos antes de la traca final en la que encadenarán el puerto de Locubín (también de segunda) con el icónico paso por Valdepeñas de Jaén justo antes de la subida final a la Sierra de la Pandera (primera categoría).

Según el libro de ruta, esta ascensión tiene 11,9 km al 7,2% de pendiente media con rampas del 17%. La cima está a 1.798 m de altitud.