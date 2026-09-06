Gran Premio de Italia 2026, en directo la carrera de Fórmula 1

El circuito de Monza acoge este domingo el Gran Premio de Italia, 13º del Mundial de Fórmula 1 de la temporada 2026. Sigue la carrera cuya salida está programada a las 15.00 horas en esta página.

En directo la carrera del GP de Italia | Fórmula 1

En esta ocasión, la afición local tendrá dos focos principales de atracción. Por una parte, Andrea Kimi Antonelli, el piloto de Mercedes que la semana pasada cumplió 20 años, y que lidera el Mundial. Sin embargo, su mala clasificación complica las opciones del líder del campeonato del mundo.

El italiano saldrá séptimo en un sábado en el que hubo muchas sorpresas, como la 'pole' de Gasly. Russell le escoltará en la primera línea, mientras que la marca local, Ferrari, tendrá a Leclerc y Hamilton tercero y cuarto respectivamente. Verstappen será quinto y Piastri sexto, tras acabar tercero pero ser sancionado con tres puestos.

Para la afición española, a solo una semana del estreno del MadRing, las noticias no pueden ser peores. Fernando Alonso (Aston Martin), que viene de lograr su mejor resultado del año en el pasado Gran Premio en Países Bajos; acabó 21º a más de 3 segundos de Gasly la clasificación y Carlos Sainz (Williams), que espera algún tipo de alegría para celebrar sus recién cumplidos 32 años, lo tendrá muy complicado teniendo que partir de la 15º plaza.

La legendaria pista de Monza tiene 5.793 metros y once curvas (cuatro a la izquierda), y aquí se alcanzan las velocidades más altas del Mundial. Es un circuito que beneficia a los motores potentes. Los monoplazas rodarán con neumáticos de los compuestos más blandos de su gama. Es decir, los C3 (duros, reconocibles por la raya blanca), C4 (medios, raya amarilla) y C5 (blandos, roja).

La carrera está prevista a 53 vueltas, para completar un recorrido de 306,7 kilómetros.