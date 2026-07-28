Los 45 años de Fernando Alonso: un cumpleaños y una asombrosa brecha generacional en la actual parrilla de F1

Hay cumpleaños que invitan inevitablemente a echar la vista atrás. Fernando Alonso cumple este miércoles 45 años convertido en una excepción dentro del deporte de élite, capaz de seguir compitiendo en la Fórmula 1 casi un cuarto de siglo después de su debut y de mantener intacta la ambición por volver a pelear con los mejores.

Su trayectoria ha atravesado varias generaciones de pilotos, reglamentos y escuderías, pero él continúa formando parte de la parrilla como si el paso del tiempo apenas hubiese alterado su competitividad.

Pocas cifras ilustran mejor esa longevidad que la que deja su aniversario. Alonso está ya más cerca de los 50 que de los 40 y, sin embargo, sigue compartiendo pista con pilotos que crecieron viendo sus victorias... o que, directamente, ni siquiera habían nacido cuando él disputó su primera carrera en el Gran Premio de Australia de 2001.

Una brecha generacional difícil de encontrar en cualquier otro deporte y que explica por sí sola la dimensión de una carrera irrepetible.

Ejemplos ilustres Cuando Fernando Alonso se estrenó con Minardi el 4 de marzo de 2001 en Melbourne, casi la mitad de los actuales pilotos ni siquiera había nacido. Nueve de los veintidós integrantes de la parrilla llegaron al mundo después de aquel debut: Yuki Tsunoda y Oscar Piastri (25 años), Liam Lawson (24), Franco Colapinto (23), Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar y Oliver Bearman (21), Andrea Kimi Antonelli (19) y Arvid Lindblad (18). El contraste incluye también a algunos de los pilotos más destacados de la actualidad. Charles Leclerc tenía apenas tres años cuando Alonso debutó y Lando Norris acababa de cumplir uno. Antonelli, actual líder del Mundial, nació en agosto de 2006, cuando el español ya había conquistado su primer título y estaba a las puertas de revalidarlo. Quien en su día fue el piloto más joven en lograr la pole, un podio, una victoria y un campeonato del mundo se ha convertido ahora en el gran referente de veteranía de la Fórmula 1.

Un futuro todavía sin respuesta Más allá de los números, el gran interrogante que rodea el 45.º cumpleaños de Alonso sigue siendo el mismo: cuánto tiempo más continuará compitiendo en la máxima categoría. El asturiano mantiene contrato con Aston Martin hasta 2027, aunque todavía no ha aclarado si seguirá ocupando uno de sus monoplazas una vez concluya esta etapa. La decisión, como ha dejado claro en varias ocasiones, dependerá únicamente de él. En cualquier caso, su rendimiento sigue alimentando el debate. Alonso siempre ha defendido que "lo importante no es la edad, sino el cronómetro", una frase que pronunció antes de cumplir los 40 y que continúa sosteniendo con hechos. Si Aston Martin consigue dar el salto competitivo que espera con el desarrollo del proyecto liderado por Adrian Newey, el español podría encontrar argumentos para prolongar una carrera que parece resistirse a tener fecha de caducidad.