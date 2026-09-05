El Gobierno toma el control del puerto de Ceuta para la ubicación temporal de migrantes

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha firmado este sábado una orden para tomar el control de una parte del puerto de Ceuta, con el objetivo de instalar carpas de acogida temporal de migrantes en la zona del muelle de Poniente.

La orden, firmada al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, autoriza de esta manera la utilización de unos 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario para la instalación de carpas que, según fuentes del Ministerio de Transportes que cita EFE, podrían acoger a un millar de migrantes.

La decisión del Ministerio se produce después de que este viernes el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta, controlado por la ciudad de Ceuta, votara en contra de que se llevara a cabo la instalación de dichas carpas para ubicar a los migrantes por "resultar incompatible con la normal explotación del puerto", por lo que procedió a elevar el expediente a Puertos del Estado, que depende de Transportes.

"Razones de interés general" Tras la negativa, Puertos del Estado emitió un informe favorable en el que concluyó que, aunque la ocupación temporal de la instalación portuaria puede "incrementar determinados riesgos asociados a la protección de infraestructuras críticas, instalaciones sensibles y a la operativa portuaria", concurren en este caso "razones de interés general" que justifican el otorgamiento de la autorización solicitada, "sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias para garantizar su compatibilidad con la seguridad, protección y normal explotación del puerto". Tras este informe y el análisis de otra documentación recibida, el Ministerio de Transportes ha decidido atender la citada solicitud de la Secretaría de Estado de Migraciones. La solicitud aprobada por Transportes prevé la instalación temporal de "carpas y otros espacios destinados a zona de descanso, enfermería y dispensario, así como de áreas para la atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal de la entidad encargada de la prestación del servicio y una caseta destinada al servicio de seguridad", señala la orden. Además, precisa que, con el objetivo de mitigar "posibles efectos adversos" para el funcionamiento de la instalación portuaria, "el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible instará del Ministerio del Interior su colaboración activa y aportación de medios necesarios para reforzar la seguridad", indica la resolución, contra la que cabe recurso de reposición.