El Gobierno toma el control del puerto de Ceuta para la ubicación temporal de migrantes
- La decisión del Ministerio de Transportes se produce tras el rechazo de la Autoridad Portuaria de Ceuta y el presidente Vivas
- Se está acondicionando una explanada en Los Rosales junto una escuela infantil entre protestas de padres y profesores
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha firmado este sábado una orden para tomar el control de una parte del puerto de Ceuta, con el objetivo de instalar carpas de acogida temporal de migrantes en la zona del muelle de Poniente.
La orden, firmada al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, autoriza de esta manera la utilización de unos 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario para la instalación de carpas que, según fuentes del Ministerio de Transportes que cita EFE, podrían acoger a un millar de migrantes.
La decisión del Ministerio se produce después de que este viernes el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta, controlado por la ciudad de Ceuta, votara en contra de que se llevara a cabo la instalación de dichas carpas para ubicar a los migrantes por "resultar incompatible con la normal explotación del puerto", por lo que procedió a elevar el expediente a Puertos del Estado, que depende de Transportes.
"Razones de interés general"
Tras la negativa, Puertos del Estado emitió un informe favorable en el que concluyó que, aunque la ocupación temporal de la instalación portuaria puede "incrementar determinados riesgos asociados a la protección de infraestructuras críticas, instalaciones sensibles y a la operativa portuaria", concurren en este caso "razones de interés general" que justifican el otorgamiento de la autorización solicitada, "sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias para garantizar su compatibilidad con la seguridad, protección y normal explotación del puerto".
Tras este informe y el análisis de otra documentación recibida, el Ministerio de Transportes ha decidido atender la citada solicitud de la Secretaría de Estado de Migraciones.
La solicitud aprobada por Transportes prevé la instalación temporal de "carpas y otros espacios destinados a zona de descanso, enfermería y dispensario, así como de áreas para la atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal de la entidad encargada de la prestación del servicio y una caseta destinada al servicio de seguridad", señala la orden.
Además, precisa que, con el objetivo de mitigar "posibles efectos adversos" para el funcionamiento de la instalación portuaria, "el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible instará del Ministerio del Interior su colaboración activa y aportación de medios necesarios para reforzar la seguridad", indica la resolución, contra la que cabe recurso de reposición.
Trabajos para la acogida de migrantes en la barriada de Los Rosales
Mientras, el Gobierno continúa con las labores para acondicionar determinadas áreas en Ceuta para albergar a los cientos de migrantes que todavía permanecen en las calles de la ciudad.
El Ejecutivo ya habilitado una parcela en Loma Colmenar, otra en los terrenos de La Hípica y una tercera en el polígono industrial del Tarajal y actualmente está trabajando en el acondicionamiento de una explanada situada en la barriada de Los Rosales, junto a la escuela infantil Nuestra Señora de África.
Los trabajadores han acelerado el proceso para acondicionar esta zona ante las protestas de los trabajadores y de los padres por la proximidad de este emplazamiento con una escuela en la que están escolarizados niños de 0 a 3 años.
Los operarios, que el jueves tuvieron que paralizar la jornada laboral ante las protestas de los ciudadanos, están llevando a cabo este sábado el proceso de acondicionamiento y montaje de dos carpas con la presencia de efectivos de la Policía Nacional para evitar que se puedan producir incidentes.
Los operarios están procediendo al montaje de dos carpas que albergarán a los migrantes que entraron ilegalmente y que todavía permanecen durmiendo en las calles o en los montes de la ciudad ante la falta de un espacio para dormir.
El sindicato CCOO reclamó este viernes "la búsqueda de una alternativa que permita compatibilizar la atención a las personas migrantes con la tranquilidad de las familias y el adecuado funcionamiento de los servicios públicos".
Por su parte, la CSIF exige garantías de seguridad antes de la apertura de la nueva Escuela Infantil Nuestra Señora de África y ha solicitado al Gobierno ceutí "una actuación urgente antes de la apertura de la nueva escuela, prevista para el próximo 28 de septiembre".
"El centro tendrá capacidad para aproximadamente 176 menores de entre 0 y 3 años, además de los trabajadores que prestarán servicio en sus instalaciones", han informado la central sindical, que ha pedido una visita técnica, una evaluación específica de riesgos y un pronunciamiento expreso sobre la idoneidad preventiva de mantener estos dispositivos junto a una escuela infantil.