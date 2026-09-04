La Fiscalía respalda que la Audiencia Nacional investigue la crisis de Ceuta y pide el secreto parcial

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha mostrado a favor de que este tribunal investigue la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, incidiendo en que "los efectos más relevantes" de lo sucedido "se produjeron en territorio español". A través de una nota de prensa, ha indicado que el fiscal jefe, Jesús Alonso, ha informado a la jueza María Tardón que avala la competencia de la Audiencia Nacional para investigar este asunto.

El ministerio público considera, según ha hecho saber en un comunicado, que los hechos investigados, podrían ser constitutivos de delitos "cuya investigación corresponde a órganos con capacidad para afrontar fenómenos criminales complejos y organizados”. Además, ha pedido que se declare el secreto parcial de la investigación.

Entre los delitos investigados se incluyen los delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, agravado por la posible comisión en el seno de una organización y por en peligro la vida o la integridad física de las personas afectadas; delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, delito de organización o grupo criminal.

Competencia legal de los tribunales españoles Según este escrito, al que ha tenido acceso RTVE, la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a la Audiencia Nacional el conocimiento de delitos cometidos fuera del territorio nacional que, "conforme a la ley y tratados internacionales", corresponda perseguir a los tribunales españoles. Incide, además, en que "el resultado principal investigado, consistente en la entrada masiva e irregular de personas, se produjo en la ciudad de Ceuta, esto es, en territorio nacional", una circunstancia recogida por la LOPJ. El mismo texto recoge la competencia de la jurisdicción española para conductas desarrolladas en el extranjero "cuando los efectos jurídicamente relevantes se proyecten sobre intereses protegidos por el ordenamiento español". De acuerdo con los indicios existentes, dice la Fiscalía, "una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica se habría desarrollado en territorio marroquí", sin embargo "la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español". Planificación y "guiado activo" de migrantes: claves del informe que señala a Marruecos en la entrada en Ceuta Félix Donate Mazcuñán Para reclamar la competencia de la Audiencia Nacional, la fiscalía se apoya también en otros textos legales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada o el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes que la complementa.