Begoña Gómez pide su absolución porque no hubo enriquecimiento ni se "apropió" del 'software' de la UCM
- Su defensa pide que se condene en costas a la acusación por su "temeraria actuación procesal"
- Insiste en que la Cátedra se creó conforme a los procedimientos de la universidad y no hay "delito alguno"
La defensa de Begoña Gómez ha solicitado su absolución y ha negado que los hechos investigados sean constitutivos de delito. En sus conclusiones provisionales a las que ha tenido acceso RTVE, el abogado de la mujer del presidente del Gobierno rechaza las acusaciones relacionadas con la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC), el desarrollo de una plataforma tecnológica y la actividad de Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa.
El nuevo abogado de Gómez, Jaime Campaner, ha defendido en un escrito que los hechos por los que la acusación popular de HazteOir solicita 13 años de cárcel "no son ciertos" y "no existe delito alguno" e insiste en que "no ha supuesto beneficio económico alguno".
El escrito sostiene que no existió apropiación de la plataforma tecnológica ni intención de enriquecimiento por parte de Gómez y que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) no sufrió ningún perjuicio patrimonial. La defensa reclama además que las costas procesales sean impuestas a la acusación popular y a la actora civil por considerar que han actuado de forma temeraria.
La defensa niega irregularidades en la creación de la Cátedra
El abogado sostiene que la Cátedra se puso en marcha siguiendo los procedimientos establecidos por la Universidad Complutense y que Gómez participó en su creación como profesional del ámbito de la transformación empresarial.
La defensa aporta, entre otra documentación, los correos intercambiados entre Gómez, el rector Joaquín Goyache y el vicerrector Juan Carlos Doadrio durante los meses previos a la creación de la Cátedra, así como el convenio firmado el 30 de octubre de 2020 y el nombramiento de Gómez como directora el 1 de diciembre de ese año.
El escrito destaca además que Gómez no cobró por dirigir la Cátedra, mientras que las actividades docentes que había desarrollado anteriormente en la universidad estaban sujetas a la regulación interna de la UCM.
Niega que Gómez se apropiara del 'software' de la UCM
Uno de los principales argumentos de la defensa se refiere a la plataforma tecnológica vinculada a la Cátedra. El abogado niega que Gómez se apropiara de ella o que la destinara a un uso privado con ánimo de enriquecimiento.
Según el escrito, la plataforma estaba concebida como un proyecto destinado a proporcionar herramientas a las empresas y su desarrollo se financió mediante las aportaciones de las entidades colaboradoras. La defensa sostiene que la propiedad de la plataforma correspondía a la UCM y que la universidad no sufrió perjuicio económico.
La defensa también subraya que la plataforma no llegó a estar finalizada, circunstancia que, según su versión, impidió presentar la solicitud de registro de la obra ante la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la universidad.