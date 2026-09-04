Begoña Gómez pide su absolución porque no hubo enriquecimiento ni se "apropió" del 'software' de la UCM

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado su absolución y ha negado que los hechos investigados sean constitutivos de delito. En sus conclusiones provisionales a las que ha tenido acceso RTVE, el abogado de la mujer del presidente del Gobierno rechaza las acusaciones relacionadas con la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC), el desarrollo de una plataforma tecnológica y la actividad de Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa.

El nuevo abogado de Gómez, Jaime Campaner, ha defendido en un escrito que los hechos por los que la acusación popular de HazteOir solicita 13 años de cárcel "no son ciertos" y "no existe delito alguno" e insiste en que "no ha supuesto beneficio económico alguno".

El escrito sostiene que no existió apropiación de la plataforma tecnológica ni intención de enriquecimiento por parte de Gómez y que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) no sufrió ningún perjuicio patrimonial. La defensa reclama además que las costas procesales sean impuestas a la acusación popular y a la actora civil por considerar que han actuado de forma temeraria.

La defensa niega irregularidades en la creación de la Cátedra El abogado sostiene que la Cátedra se puso en marcha siguiendo los procedimientos establecidos por la Universidad Complutense y que Gómez participó en su creación como profesional del ámbito de la transformación empresarial. La defensa aporta, entre otra documentación, los correos intercambiados entre Gómez, el rector Joaquín Goyache y el vicerrector Juan Carlos Doadrio durante los meses previos a la creación de la Cátedra, así como el convenio firmado el 30 de octubre de 2020 y el nombramiento de Gómez como directora el 1 de diciembre de ese año. El escrito destaca además que Gómez no cobró por dirigir la Cátedra, mientras que las actividades docentes que había desarrollado anteriormente en la universidad estaban sujetas a la regulación interna de la UCM. Las líneas del caso Begoña Gómez: las adjudicaciones a Barrabés, una cátedra de la UCM y su asesora en la Moncloa Silvia Quílez Iglesias