El Poder Judicial abre la puerta a sancionar al juez Peinado por sugerir que los escoltas de Begoña podrían ayudarla a huir

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado por mayoría remitir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid dos de las diligencias informativas incoadas a raíz de quejas presentadas contra el juez Juan Carlos Peinado, para que "valore si pudo incurrir en sendas faltas leves de desconsideración y retraso". El Tribunal examinará ahora si procede, o no, sancionar a Peinado por ello.

Una de esas diligencias se refiere al auto de medidas cautelares contra Begoña Gómez, a quien Peinado retiró el pasaporte y prohibió salir del territorio nacional. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial pidió al Promotor de la Acción Disciplinaria que examinase si "las expresiones en las que se sugería que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrían colaborar en la fuga de una persona investigada -la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez- pudieran ser constitutivas de una falta de desconsideración".

La otra diligencia es una remitida al Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras tras la denuncia presentada por un particular por "retraso injustificado -desde junio de 2024 hasta enero de 2026- en la tramitación de un procedimiento. El promotor de la acción disciplinaria propuso su archivo, pero la comisión Permanente estima que sí podría ser constitutivo de "una falta leve de retraso", por lo que será examinada por el TSJ de Madrid. Una decisión que se ha adoptado, según ha podido saber RTVE por un comunicado del Consejo General del Poder Judicial, que recoge, además, que "los vocales discrepantes han anunciado la formulación de votos particulares".

Además, la Comisión Permanente ha tomado conocimiento del archivo de otras cuatro quejas contra el magistrado: una de ministro Justicia, Félix Bolaños, y otra de Más Madrid por prórroga de instrucción.

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