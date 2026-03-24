El CGPJ ordena investigar las quejas de Bolaños contra el juez Peinado y archiva otras cuatro de particulares

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado por unanimidad archivar varias quejas presentadas por varios particulares contra el juez Juan Carlos Peinado en los últimos meses. Si bien, ha ordenado seguir investigando las quejas presentadas por el Ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras su interrogatorio como testigo el año pasado. Este órgano del CGPJ está formado por ocho miembros, incluida la presidenta Isabel Perelló, que tiene voto de calidad.

En los últimos meses se han abierto varias diligencias informativas tras quejas presentadas contra el magistrado que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. La primera de ellas, tal como informa el CGPJ, se abrió a petición de un ciudadano que se declaraba "preocupado" por la actuación del juez en esta causa, alegando que esta se inició "a raíz" de una denuncia de Manos Limpias. También recordaba que Peinado, en "reiteradas ocasiones" había discrepado del criterio del Ministerio Fiscal, o que "citara a personas del entorno político del Ejecutivo sin aparente relación por los hechos" o que se estuviesen produciendo "filtraciones" a los medios.

El acuerdo de archivo recuerda que el órgano de gobierno de los jueces "tiene vedado valorar cuestiones jurisdiccionales o revisar las resoluciones" que dicten juzgados y tribunales. Lo contrario, señala el CGPJ, supondría "una injerencia en la independencia judicial". Otro particular cuestionaba las decisiones del magistrado en procedimientos "de gran relevancia política y mediática", queja que se ha archivado ya que el denunciante desistió en su petición.

La cuarta diligencia archivada este martes se puso en marcha tras un escrito anónimo en el que, según el CGPJ, "se reprochaban determinadas actuaciones, criterios y decisiones" del magistrado, o el hecho de que "citara a personas investigadas en días y horarios poco habituales", como sábados o domingos. El acuerdo de archivo señala que "sólo en supuestos excepcionales" y atendiendo a "razones de interés general y extrema y notoria gravedad del hecho denunciado" se atienden este tipo de denuncias. Esas circunstancias, dice el comunicado, "no se dan en este caso", señala.