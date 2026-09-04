El PP denuncia la "sumisión" de Sánchez ante Marruecos: "Desde que hackearon los móviles cambió de postura"
- La portavoz parlamentaria cree que "debería ser un punto de inflexión clarísimo incluso para sus propios socios"
- Sigue aquí, minuto a minuto, las novedades en torno a la crisis migratoria en Ceuta
La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha apuntado un día después de su comparecencia en el Congreso, al hackeo de móviles a miembros del Ejecutivo con el programa Pegasus como causa de su "sumisión" a Marruecos. "Ha habido un punto de inflexión que ha sido desde que les hackearon los móviles, lo que tiene que hacer el Gobierno es desclasificar esos documentos", ha advertido en Las Mañanas de RNE.
Muñoz cree que el presidente del Gobierno "se vio más sólo que nunca" y que esta crisis "debería ser un punto de inflexión clarísimo incluso para sus propios socios", una crisis que no sólo no está resuelta "sino que se previó mal, se actuó mal y no estamos viendo que esto mejore".
El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo ha puesto "en multitud de ocasiones" sobre la mesa la posibilidad de una moción, que sería de tipo instrumental para la convocatoria de elecciones, ha recordado al ser preguntada por si cree que en esta situación sería el momento de presentarla. Sin embargo, ha señalado: "Nos siguen faltando cuatro votos".
La portavoz del PP ha señalado que la comparecencia de Sánchez no sirvió al PP para aclarar nada sobre la gestión de la crisis y sus causas, sobre las que su partido no es el único que pide explicaciones sino también sus socios parlamentarios, incluido Sumar.
"Lo que tiene que hacer el Gobierno es desclasificar esos documentos"
El PP cree que ha habido un "punto de inflexión" desde que a varios miembros del Ejecutivo les hackearon los móviles y por eso cree que "lo que tiene que hacer el Gobierno es desclasificar esos documentos".
"Es evidente que hay algo ha hecho que Sánchez sea sumiso a Marruecos", ha asegurado Muñoz, y por eso el PP ha pedido que el Gobierno desclasifique "todo" porque es "sumiso" al reino alauí.
En relación a las medidas que el Ejecutivo había activado el 30 de julio, cuando comenzó la entrada masiva de migrantes, ha señalado que "había cinco agentes" en la valla y "cuatro buceadores" a pesar de que el CENIF hablaba del riesgo y de las "llamadas" del presidente Juan Jesús Vivas. "Es gravísimo, así no se protege una frontera".
En relación con la distribución de menores migrantes llegados a Ceuta a las comunidades autónomas, al ser preguntada por si cree que esa podría ser una forma de ayudar a la ciudad autónoma, ha dicho que el PP no cree que esa sea la solución, y que las comunidades autónomas en las que gobierna no son las únicas que lo rechazan, también el País Vasco.
"Aunque a priori parezca la solución en el fondo lo que haces es agravarlo porque aumentaría la presión en Ceuta", ha dicho Muñoz, que ha advertido de un posible "efecto llamada".
Preguntada por si el PP maneja datos de alguna encuesta que le permita pensar que podría haber ganado respaldo electoral de cara a las elecciones, Muñoz ha dicho que no le consta que el partido tenga esas encuestas y ha dicho que se niega a hablar de esta crisis "en términos de rentabilidad política", asegura que "no están" en eso y que ojalá no se hubiera producido esta crisis.