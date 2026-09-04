El PP denuncia la "sumisión" de Sánchez ante Marruecos: "Desde que hackearon los móviles cambió de postura"

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha apuntado un día después de su comparecencia en el Congreso, al hackeo de móviles a miembros del Ejecutivo con el programa Pegasus como causa de su "sumisión" a Marruecos. "Ha habido un punto de inflexión que ha sido desde que les hackearon los móviles, lo que tiene que hacer el Gobierno es desclasificar esos documentos", ha advertido en Las Mañanas de RNE.

Muñoz cree que el presidente del Gobierno "se vio más sólo que nunca" y que esta crisis "debería ser un punto de inflexión clarísimo incluso para sus propios socios", una crisis que no sólo no está resuelta "sino que se previó mal, se actuó mal y no estamos viendo que esto mejore".

El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo ha puesto "en multitud de ocasiones" sobre la mesa la posibilidad de una moción, que sería de tipo instrumental para la convocatoria de elecciones, ha recordado al ser preguntada por si cree que en esta situación sería el momento de presentarla. Sin embargo, ha señalado: "Nos siguen faltando cuatro votos".

La portavoz del PP ha señalado que la comparecencia de Sánchez no sirvió al PP para aclarar nada sobre la gestión de la crisis y sus causas, sobre las que su partido no es el único que pide explicaciones sino también sus socios parlamentarios, incluido Sumar.