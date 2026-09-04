Vecinos de Ceuta tratan de paralizar la instalación de un espacio de acogida a migrantes junto a una escuela infantil
- El Gobierno plantea construir un emplazamiento temporal para alojar a 900 migrantes
- El inicio del curso escolar se ha retrasado en este centro hasta el 28 de septiembre
- Sigue aquí, minuto a minuto, las novedades en torno a la crisis migratoria en Ceuta
La vuelta al cole en Ceuta viene marcada, como todo en la ciudad, por la crisis migratoria iniciada el pasado julio y que se alarga en el tiempo. Este viernes un grupo de vecinos de Ceuta, familiares y docentes ha tratado de impedir la instalación de un espacio de acogida para unos 900 migrantes junto a la escuela infantil Nuestra Señora de África, en el barrio de Los Rosales.
Se habían reunido desde primera hora de la mañana para paralizar las obras, promovidas por el Gobierno central, en una parcela contigua a este centro y llamaban a concentrarse "de manera ininterrumpida hasta la noche". Sin embargo, tras varias horas reunidos durante las cuales han logrado su objetivo de detener la construcción del espacio, la Policía Nacional les ha convencido para desalojar el lugar.
En este centro, y en la escuela infantil de titularidad municipal, se ha retrasado el comienzo del curso escolar hasta el próximo 28 de septiembre por la situación de la ciudad. Nuestra Señora de África acoge a unos 200 niños de 0 a 3 años.
Protestas contra otro asentamiento
No es la única protesta contra la instalación de asentamientos para migrantes. El miércoles decenas de vecinos salieron a la calle contra otro espacio que el Ejecutivo plantea construir en el Muelle de Poniente del puerto, junto a dos núcleos de población.
De nuevo, denuncian que estará situado junto a varias escuelas. "Hay muchas madres que no van a llevar [a sus hijos al colegio], a mis sobrinos no los van a llevar al colegio", ha contado una vecina a TVE.
Desde Save the Children piden "garantizar que los niños y niñas ceutíes puedan volver con normalidad y tranquilidad a las aulas". "Es muy importante que en esta vuelta a las aulas se priorice dar respuesta precisamente a este estado emocional", ha afirmado Carmela del Moral, portavoz de la ONG.
Respecto a la escolarización de los menores migrantes, de los que hay al menos 1.600 en la ciudad, ha reclamado que "se hagan las adaptaciones necesarias a su situación" para garantizar su derecho a la educación, lo que " pasa por la adaptación al idioma y a la alfabetización".