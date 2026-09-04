Vecinos de Ceuta tratan de paralizar la instalación de un espacio de acogida a migrantes junto a una escuela infantil

La vuelta al cole en Ceuta viene marcada, como todo en la ciudad, por la crisis migratoria iniciada el pasado julio y que se alarga en el tiempo. Este viernes un grupo de vecinos de Ceuta, familiares y docentes ha tratado de impedir la instalación de un espacio de acogida para unos 900 migrantes junto a la escuela infantil Nuestra Señora de África, en el barrio de Los Rosales.

Se habían reunido desde primera hora de la mañana para paralizar las obras, promovidas por el Gobierno central, en una parcela contigua a este centro y llamaban a concentrarse "de manera ininterrumpida hasta la noche". Sin embargo, tras varias horas reunidos durante las cuales han logrado su objetivo de detener la construcción del espacio, la Policía Nacional les ha convencido para desalojar el lugar.

En este centro, y en la escuela infantil de titularidad municipal, se ha retrasado el comienzo del curso escolar hasta el próximo 28 de septiembre por la situación de la ciudad. Nuestra Señora de África acoge a unos 200 niños de 0 a 3 años.