La Vuelta 2026: recorrido, hora, dónde ver y claves de la 15ª etapa en Córdoba recortada por el calor

La Vuelta 2026 recala este domingo en uno de los lugares más familiares de la carrera, Córdoba, y lo hará con tanto calor que la organización ha decidido recortar el recorrido de la 15ª etapa, que ahora será de solo 110 km, aunque seguirá jalonado por numerosos repechos.

Después de la dura jornada de este sábado, en la que Enric Mas ha fortalecido su liderato en la Sierra de la Pandera, la siguiente etapa a priori no es una prueba tan importante para los aspirantes al triunfo final. Es más una oportunidad para los velocistas que pasan la media montaña.

Pero habrá que tener en cuenta también la fatiga acumulada en las dos semanas de carrera y las referidas altas temperaturas, con alerta naranja y previsión de cerca de 40 ºC.

Etapa 15 de La Vuelta 2026: perfil y recorrido Después del recorte de casi 80 km anunciado por la organización al término de la última etapa, la 15ª tendrá un recorrido de 110,2 kilómetros íntegramente por la provincia de Córdoba. El recorte se aplicará en el tramo intermedio, por donde estaba previsto un bucle en torno a Villaviciosa de Córdoba que ahora se suprime. Se mantiene la salida en Palma del Río y la llegada en la capital. Y solo ahí, en los primeros y los últimos kilómetros habrá terreno llano. El grueso del trayecto será un continuo sube y baja. Escalonados en ese periplo quedan dos puertos de tercera categoría, primero el de La Forestal y luego el de Atarfi, situado a 35 km para la meta. Desde ahí aún quedarán algunos repechos más hasta que a 17 km la carrera emprenderá un trepidante descenso para entrar a la gran ciudad por la Avenida del Brillante. La meta estará situada en la plaza de la Constitución, adonde los ciclistas llegarán tras un largo callejeo por Córdoba. El último giro de 90º está antes del último kilómetro y de cruzar el puente de San Rafael, un final ya clásico en la Vuelta en cuya. La localidad acoge un final de etapa de la ronda española por 22ª vez en su historia. La anterior ocasión en la que se llegó aquí, hace dos años, ganó Wout van Aert (Visma). Y aunque entonces el recorrido no era tan exigente, el potente ciclista belga estará de nuevo entre los favoritos a la victoria.

Otras claves de la etapa El director deportivo de La Vuelta, Fernando Escartín, comentaba lo siguiente en el libro de ruta, publicado obviamente antes del recorte: "La Sierra Morena cordobesa acogerá una etapa sinuosa, con un terreno rompepiernas (...) con perfil de clásica". Además, hay que tener en cuenta que es el último esfuerzo antes de la segunda (y última) jornada de descanso, por lo que dadas las circunstancias la etapa se prevé ahora si cabe más explosiva. La organización ha explicado que la decisión de acortar la prueba se ha tomado en aplicación del "protocolo por temperaturas extremas y previa reunión entre los representantes del Colegio de Comisarios, los equipos, los corredores y la dirección de La Vuelta". En los últimos días, algunos ciclistas habían expresado su preocupación por el calor extremo y habían pedido que la organización tomara medidas.