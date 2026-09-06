El presidente de Ceuta se reunirá el martes en Bruselas con comisarios de la UE para abordar la crisis migratoria

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, viajará el martes a Bruselas para abordar la crisis migratoria de la ciudad autónoma con el comisario de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, y la titular para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, así como con la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola.

Vivas mantendrá también un encuentro en la capital belga con el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, según ha informado el PP.

La visita de Vivas a Bruselas llega en un momento de tensiones entre el gobierno de la ciudad autónoma y el Ejecutivo central, sobre todo tras el rechazo de Vivas a poner a disposición el Muelle de Poniente del puerto la ciudad para habilitar 1.000 plazas con las que acoger a migrantes que entraron el pasado 30 de julio y permanecen sin cobijo. Pese a su oposición, el Gobierno finalmente tomó este sábado el control temporal del puerto.

Todo el PP arropará a Vivas en un foro económico este lunes Un día antes, el lunes, intervendrá en Madrid en el Nueva Economía Forum, donde estará "arropado", según fuentes 'populares', por "todo el PP", con el presidente de este partido, Alberto Núñez Feijóo, a la cabeza y el apoyo de los barones territoriales, incluidos los seis presidentes de las comunidades del Partido Popular. Aparte de Feijóo, acudirá la cúpula del PP al completo, con el número dos del partido, Miguel Tellado, junto a los vicesecretarios Alma Ezcurra, Cuca Gamarra, Elías Bendodo, Juan Bravo, Carmen Fúnez, Alberto Nadal, Borja Sémper y Jaime de los Santos; y con los portavoces parlamentarios Ester Muñoz (Congreso de los Diputados), Alicia García (Senado) y Esteban González Pons (Parlamento Europeo); así como la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat. En total, 12 dirigentes autonómicos acudirán a la cita: Juanma Moreno (presidente de la Junta de Andalucía), Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid), Alfonso Rueda (presidente de la Xunta de Galicia), Fernando López Miras (presidente de la Región de Murcia), Alfonso Fernández Mañueco (presidente de la Junta de Castilla y Léon), Juanfran Pérez Llorca (presidente de la Generalitat Valenciana), Juan José Imbroda (presidente de Melilla), Mar Vaquero (vicepresidenta del Gobierno de Aragón), Javier de Andrés (presidente del PP del País Vasco), Alejandro Fernández (presidente autonómico del partido en Cataluña), Paco Núñez (presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha) y Álvaro Queipo (presidente del PP de Asturias). Según el PP, el presidente ceutí acercará al auditorio la realidad por la que está pasando Ceuta tras la llegada masiva de migrantes del pasado 30 y 31 de julio, "un suceso que ha afectado a la ciudad, en todos los ámbitos, y a su futuro", y reiterará la necesidad de volver a la normalidad cuanto antes.