Trump vuelve a cargar contra España por la situación en Ceuta y la acusa de tener "cero control sobre su frontera"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a referirse a la situación en Ceuta y ha acusado al Gobierno de tener "cero control" sobre la frontera con Marruecos. "Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera", ha escrito en una publicación en sus redes sociales.

El inquilino de la Casa Blanca ya calificó a España el pasado jueves como "país arruinado" y también se refirió a la crisis en Ceuta en los primeros días de la entrada masiva de unos 72.000 migrantes desde Marruecos cuando atribuyó la situación a las "leyes débiles" y "una mala gestión" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras afirmar que las autoridades españolas "no sabían que hacer" ante la llegada de personas. Trump entonces hizo referencia a la interpretación de que la sentencia del Tribunal Supremo español del mes de julio prohíbe devolver a migrantes que lleguen a nado, asunto que precisamente ha sido puesto como ejemplo por el Gobierno de España de los bulos que promovieron el cruce masivo de migrantes.

Además, en una entrevista con el canal británico GB News, aprovechó este asunto para llevarlo a su terreno y hacer campaña en el marco de la precampaña de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, al advertir a los estadounidenses de que algo similar ocurrirá en su país si los demócratas regresan al poder.

Donald Trump ya ha lanzado en el pasado duras críticas sobre el Gobierno español por su postura sobre el gasto militar y su negativa a autorizar el uso de bases militares en su territorio para abastecer a aviones de combate estadounidenses que participan en la guerra de Irán: "España será un país arruinado. Tengo problemas con España porque no se está comportando demasiado bien con respecto a la OTAN y no paga lo que debería pagar".