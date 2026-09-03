Trump cree que España es un "país arruinado" y califica de "muy triste" la entrada masiva de migrantes en Ceuta
- Cree que la entrada obedece a "leyes débiles" y "mala gestión" por parte del Gobierno de Sánchez
- Milei también carga contra Sánchez que "allana el camino a hordas extranjeras"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado este jueves a España como "país arruinado" y ha afirmado que la entrada masiva de migrantes a Ceuta fue "muy triste de ver".
El presidente estadounidense ha hecho referencia a la crisis migratoria que desde hace más de un mes vive la ciudad autónoma en una entrevista con el canal británico GB News, en la que ha lamentado la imagen de "miles de personas irrumpiendo en masa en su país". "Nunca he visto nada igual", ha aseverado.
A su juicio, esa entrada obedece a "leyes débiles" y "mala gestión" por parte del Gobierno de Sánchez, para afirmar que "las autoridades españolas no sabían qué hacer" ante la llegada masiva de personas.
"Algo similar ocurrirá en EE.UU. si ganan los demócratas"
Ha aprovechado además este asunto para llevarlo a su terreno y hacer campaña en el marco de la precampaña de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, al advertir a los estadounidenses de que algo similar ocurrirá en su país si los demócratas regresan al poder.
No es la primera vez que Trump lanza duras críticas sobre el Gobierno español, por su postura sobre el gasto militar, principalmente, y su negativa a autorizar el uso de bases militares en su territorio para abastecer a aviones de combate estadounidenses que participan en la guerra de Irán.
"España será un país arruinado. Tengo problemas con España porque no se está comportando demasiado bien con respecto a la OTAN y no paga lo que debería pagar".
Trump considera "terrible" esta situación porque, ha dicho, los demás países de la Alianza Atlántica aceptaron elevar el gasto militar, mientras que España "dice: 'Yo no pago'".
Milei carga contra Sánchez: "Allana el camino a hordas extranjeras"
Trump no es el único mandatario extranjero que ha lanzado críticas contra el presidente del Gobierno por su gestión de la crisis migratoria. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha dicho que Sánchez "está más sucio que una papa", "rodeado de gentuza" y le ha acusado de estar "facilitando la inmigración descontrolada" y "allanando el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos".
Durante su intervención en Santiago de Chile en el Foro Madrid, la alianza internacional impulsada por la fundación española de extrema derecha Disenso, Milei se refirió a Sánchez como ejemplo de la izquierda europea a la que "solo les interesa esparcir su ideología para volver a conquistar el poder sobre las arcas públicas para usarlas como botín de guerra".
A su juicio, Sánchez y el PSOE están "facilitando la inmigración descontrolada" por un lado y "degradando la identidad española" por el otro: "Les enseñan a los españoles a odiarse y tener vergüenza de sí mismos allanando el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos".