Trump cree que España es un "país arruinado" y califica de "muy triste" la entrada masiva de migrantes en Ceuta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado este jueves a España como "país arruinado" y ha afirmado que la entrada masiva de migrantes a Ceuta fue "muy triste de ver".

El presidente estadounidense ha hecho referencia a la crisis migratoria que desde hace más de un mes vive la ciudad autónoma en una entrevista con el canal británico GB News, en la que ha lamentado la imagen de "miles de personas irrumpiendo en masa en su país". "Nunca he visto nada igual", ha aseverado.

A su juicio, esa entrada obedece a "leyes débiles" y "mala gestión" por parte del Gobierno de Sánchez, para afirmar que "las autoridades españolas no sabían qué hacer" ante la llegada masiva de personas.

"Algo similar ocurrirá en EE.UU. si ganan los demócratas" Ha aprovechado además este asunto para llevarlo a su terreno y hacer campaña en el marco de la precampaña de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, al advertir a los estadounidenses de que algo similar ocurrirá en su país si los demócratas regresan al poder. No es la primera vez que Trump lanza duras críticas sobre el Gobierno español, por su postura sobre el gasto militar, principalmente, y su negativa a autorizar el uso de bases militares en su territorio para abastecer a aviones de combate estadounidenses que participan en la guerra de Irán. "España será un país arruinado. Tengo problemas con España porque no se está comportando demasiado bien con respecto a la OTAN y no paga lo que debería pagar". Trump considera "terrible" esta situación porque, ha dicho, los demás países de la Alianza Atlántica aceptaron elevar el gasto militar, mientras que España "dice: 'Yo no pago'". Trump amenaza a España con una guerra comercial "para que pague el doble" en la OTAN: "Es injusto"