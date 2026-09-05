Feijóo ve "hipócrita" al Gobierno por su gestión en Ceuta: "Da lecciones de humanidad y calla ante las violaciones de niñas"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a cargar este sábado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su "hipocresía" en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta y le ha reprochado que dé "lecciones de humanidad" cuando está "callado ante las violaciones de niñas" en la ciudad autónoma. Además, ha exigido a la ministra Margarita Robles que permita que comparezca la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales para conocer "la verdad".

Feijóo se ha expresado así en el inicio del curso del PP de Madrid celebrado en Getafe, acompañado de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Ella ha ido más allá y ha acusado a Sánchez, a quien ha llamado "jeta de La Mareta", de haber estado disfrutando de sus vacaciones en la residencia de Lanzarote mientras Marruecos "orquestaba" la entrada masiva de migrantes.

"Dan lecciones de humanidad. ¿Dejar a los ceutíes solos ante una invasión es humanidad?", se ha preguntado Feijóo, que ha cuestionado la "humanidad" del Ejecutivo cuando "la gente no puede pasear por sus calles" o cuando ha "alentado que la gente se juegue la vida y la pierda para venir a España".

"La hipocresía de esta izquierda es insoportable y en Ceuta lo hemos visto más que nunca. Están callados ante las violaciones de niñas en Ceuta", ha proseguido Feijóo, que ha asegurado que los abusos sexuales "se han multiplicado por ocho" a raíz de la llegada masiva de cerca de 80.000 migrantes a finales de julio y ha aumentado la "inseguridad".

Ve a Sánchez "sumiso" con Marruecos Dicho esto, se ha preguntado "dónde están las banderas" de un Gobierno que es "hostil con los invadidos y dócil con los invasores". También le ha acusado de ser "duro" con las personas que se manifestaron el pasado miércoles a favor de Ceuta y "blando" y "dócil" con las mafias "que traen a miles de personas a morir al mar". Y de ser "implacable" con las autonomías que gestionan "sobrepasadas" la acogida de menores, "desleal" con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y "contundente" con los países aliados que protegen sus fronteras mientras es "sumiso" con quienes "revientan las nuestras", en referencia velada a Marruecos. De hecho, ha acusado al Gobierno de ser "distante" con el Rey Felipe VI y "reverencial" con el de Marruecos: "Son los más monárquicos pero en el país equivocado".

Pide a Robles que "deje" a la directora del CNI ir a la Comisión de Secretos Con todo, ha incidido en que los españoles tienen "derecho a conocer la verdad" y ha pedido directamente a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que permita que comparezca la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso: "Deja que nos cuente la verdad". Ayuso, por su parte, ha asegurado que la entrada masiva de migrantes estuvo "coordinada" por los servicios secretos marroquíes mientras "el jeta de La Mareta", en alusión a Sánchez, disfrutaba de su residencia oficial en las vacaciones de verano. Por todo, ha exigido responsabilidades. ““ De hecho, ha censurado que Sánchez fuera "incapaz" de interrumpir sus "lujosas" vacaciones y "como nuevo rico" se aferre al poder y al lujo. "Madrid no les va a seguir el juego", ha resaltado.

Nueva financiación autonómica: el "modelo de supervivencia" de Sánchez Entre otras cuestiones, el líder del PP ha cargado contra la aprobación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera un nuevo modelo de financiación autonómica apoyado solo por dos autonomías y contra el que han votado "el 80% de los españoles". Así, ha acusado a Sánchez de adoptar el "modelo Junqueras" para lograr su "supervivencia". Hacienda aprueba la reforma de financiación autonómica con el plantón de Madrid y el único apoyo de Cataluña y Canarias Sofía Soler Solo Cataluña y Canarias apoyaron un modelo, ha recalcado, que es el que debe financiar la sanidad y la educación y que no tiene que servir para lograr "seis o siete" votos más en el Congreso: "Eso no es ningún sistema de financiación, es un sistema de supervivencia". Así, ha criticado la "falta de respeto, empezando por los catalanes", de este modelo, ya que el líder de ERC "no gobierna y no es nadie a efectos de financiación autonómica".