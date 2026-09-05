Feijóo ve "hipócrita" al Gobierno por su gestión en Ceuta: "Da lecciones de humanidad y calla ante las violaciones de niñas"
- Pide a la ministra Robles que permita a la directora del CNI acudir a la Comisión de Secretos para que "cuente la verdad"
- Feijóo y Ayuso arrancan el curso político en Getafe con la mirada puesta en las elecciones: "Vamos a echar a Sánchez"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a cargar este sábado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su "hipocresía" en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta y le ha reprochado que dé "lecciones de humanidad" cuando está "callado ante las violaciones de niñas" en la ciudad autónoma. Además, ha exigido a la ministra Margarita Robles que permita que comparezca la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales para conocer "la verdad".
Feijóo se ha expresado así en el inicio del curso del PP de Madrid celebrado en Getafe, acompañado de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Ella ha ido más allá y ha acusado a Sánchez, a quien ha llamado "jeta de La Mareta", de haber estado disfrutando de sus vacaciones en la residencia de Lanzarote mientras Marruecos "orquestaba" la entrada masiva de migrantes.
"Dan lecciones de humanidad. ¿Dejar a los ceutíes solos ante una invasión es humanidad?", se ha preguntado Feijóo, que ha cuestionado la "humanidad" del Ejecutivo cuando "la gente no puede pasear por sus calles" o cuando ha "alentado que la gente se juegue la vida y la pierda para venir a España".
"La hipocresía de esta izquierda es insoportable y en Ceuta lo hemos visto más que nunca. Están callados ante las violaciones de niñas en Ceuta", ha proseguido Feijóo, que ha asegurado que los abusos sexuales "se han multiplicado por ocho" a raíz de la llegada masiva de cerca de 80.000 migrantes a finales de julio y ha aumentado la "inseguridad".
Ve a Sánchez "sumiso" con Marruecos
Dicho esto, se ha preguntado "dónde están las banderas" de un Gobierno que es "hostil con los invadidos y dócil con los invasores". También le ha acusado de ser "duro" con las personas que se manifestaron el pasado miércoles a favor de Ceuta y "blando" y "dócil" con las mafias "que traen a miles de personas a morir al mar".
Y de ser "implacable" con las autonomías que gestionan "sobrepasadas" la acogida de menores, "desleal" con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y "contundente" con los países aliados que protegen sus fronteras mientras es "sumiso" con quienes "revientan las nuestras", en referencia velada a Marruecos.
De hecho, ha acusado al Gobierno de ser "distante" con el Rey Felipe VI y "reverencial" con el de Marruecos: "Son los más monárquicos pero en el país equivocado".
Pide a Robles que "deje" a la directora del CNI ir a la Comisión de Secretos
Con todo, ha incidido en que los españoles tienen "derecho a conocer la verdad" y ha pedido directamente a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que permita que comparezca la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso: "Deja que nos cuente la verdad".
Ayuso, por su parte, ha asegurado que la entrada masiva de migrantes estuvo "coordinada" por los servicios secretos marroquíes mientras "el jeta de La Mareta", en alusión a Sánchez, disfrutaba de su residencia oficial en las vacaciones de verano. Por todo, ha exigido responsabilidades.
De hecho, ha censurado que Sánchez fuera "incapaz" de interrumpir sus "lujosas" vacaciones y "como nuevo rico" se aferre al poder y al lujo. "Madrid no les va a seguir el juego", ha resaltado.
Nueva financiación autonómica: el "modelo de supervivencia" de Sánchez
Entre otras cuestiones, el líder del PP ha cargado contra la aprobación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera un nuevo modelo de financiación autonómica apoyado solo por dos autonomías y contra el que han votado "el 80% de los españoles". Así, ha acusado a Sánchez de adoptar el "modelo Junqueras" para lograr su "supervivencia".
Solo Cataluña y Canarias apoyaron un modelo, ha recalcado, que es el que debe financiar la sanidad y la educación y que no tiene que servir para lograr "seis o siete" votos más en el Congreso: "Eso no es ningún sistema de financiación, es un sistema de supervivencia".
Así, ha criticado la "falta de respeto, empezando por los catalanes", de este modelo, ya que el líder de ERC "no gobierna y no es nadie a efectos de financiación autonómica".
Pone el foco en las elecciones: "Vosotros ganad a los ministros, yo al presidente"
Este sábado, Feijóo ha arrancado ya los motores para las elecciones municipales, autonómicas y generales de este años, previstas para la primavera pero aún sin fecha, y ha llamado a los suyos a "echar a Sánchez democrática y contundentemente".
"Eso solo se hace votando al partido del cambio, al PP", ha avisado Feijóo, que ha incidido en que "no hay otra alternativa", en una referencia velada a Vox: "Si ensayamos otra, podemos volver a no conseguirlo". Ha aludido de esta forma a los comicios de 2023, cuando PP y Vox no sumaron mayoría absoluta pese a que Feijóo había ganado los comicios.
"Vamos a romper democráticamente la decadencia sanchista tres veces, en las municipales, autonómicas y generales", ha incidido.
Y se ha referido a los ministros de Sánchez que han dado el salto a las elecciones autonómicas y municipales para decirle a los suyos: "Vosotros ganad a los ministros, yo al presidente".