Hacienda reúne a las comunidades para aprobar la reforma de la financiación autonómica con el plantón de Madrid

El ministro de Hacienda, Arcadi España, reúne este viernes a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el objetivo de aprobar su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, un encuentro al que la Comunidad de Madrid ha decidido dar plantón como protesta contra el nuevo modelo.

Los Ejecutivos autonómicos, incluidos los socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha, se han venido oponiendo al planteamiento que les presentó la anterior ministra de Hacienda, María Jesús Montero, porque reprochan que la acordara antes solo con Cataluña y consideran que rompe la igualdad entre los territorios.

El Gobierno central, en cambio, defiende que aporta 20.975 millones más a las comunidades y "reduce a la mitad las diferencias de financiación" entre ellas. La consejería catalana y la canaria han avanzado que votarán a favor.

"Ya no valen excusas. Es momento de decidir si apostamos por un modelo que da más recursos y reduce las diferencias de financiación entre territorios o no. Esta es la pregunta que debemos responder", ha declarado el ministro Arcadi España a través de redes sociales.

Con la votación se dará el primer paso para que la reforma del modelo de financiación llegue al Consejo de Ministros y, después, al Congreso, donde los grupos políticos la podrán debatir y, finalmente, aprobar o rechazar. Para salir adelante este viernes basta con que una de las comunidades esté a favor, porque el Ministerio de Hacienda ostenta la mitad de los votos en el Consejo.

La consellera catalana, Alícia Romero, ha pedido a sus compañeros socialistas en Asturias y Castilla-La Mancha que trabajen "de manera constructiva" para que este modelo, "más justo y más igualitario", se pueda aprobar. "Los datos lo demuestran (...) y creo que lo van a hacer", ha afirmado.

Ayuso trató de evitar la votación por falta de cuórum El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso informó en la víspera de que no acudiría a la reunión y pidió al resto de comunidades que se sumaran al plantón para evitar la votación por falta de cuórum. Fuentes del PP madrileño apuntan que ya trasladaron su posicionamiento a Génova y al resto de consejerías populares, con la intención de paralizar el avance de la reforma, que tachan también de "blanqueamiento de la corrupción económica y política de los gestores de la Generalidad de Cataluña en las últimas décadas". De acuerdo con el reglamento, "para la válida constitución" del Consejo de Política Fiscal y Financiera es necesaria la asistencia, "al menos, de la mitad de sus miembros".