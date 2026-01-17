Feijóo pide retirar un sistema de financiación "impuesto" por el separatismo a Sánchez y Montero le acusa de "confrontar"
- El líder del PP reúne este domingo a sus presidentes autonómicos en Zaragoza para abordar el modelo de financiación
- El Gobierno le acusa de "despreciar" los 21.000 millones que pone a disposición de las autonomías para servicios públicos
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue insistiendo al Gobierno en que retire su nuevo sistema de financiación autonómica "impuesto" por el separatismo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha instado a este a "decidir" entre el líder de ERC, Oriol Junqueras, y la ciudadanía. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le ha acusado de "confrontar" y ha afeado a Feijóo su "falta de liderazgo" para proponer un modelo único que apoyen todos sus presidentes autonómicos.
Feijóo se ha pronunciado así en declaraciones ante la prensa en Huesca en el marco de la precampaña de las elecciones en Aragón del próximo 8 de febrero y un día antes de que reúna a sus presidentes autonómicos en Zaragoza para, precisamente, abordar el sistema de financiación que el Gobierno pactó con ERC.
Un sistema, ha dicho, que es "inédito" porque "nadie" lo ha apoyado más allá de "la comunidad que lo propone", en referencia a Cataluña, donde gobierna el PSC. El pasado miércoles, todas las autonomías rechazaron el nuevo modelo de financiación reunidas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), si bien la vicepresidenta Montero aclaró que dicho modelo sería voluntario y no impuesto, pudiendo continuar las comunidades que lo deseen con el sistema anterior.
"Ningún presidente de las demás comunidades están de acuerdo con el reparto pactado entre Sánchez y Junqueras", ha aseverado el líder 'popular', para quien esto "acredita" que el presidente del Gobierno "no prevé" un sistema enfocado en la sanidad o en los servicios públicos "sino en cuánto tiempo pueda seguir en la Moncloa".
"Lo que ha hecho es comprar más meses de gobierno", ha incidido, y le ha acusado de "entregar el dinero de los españoles al separatismo" al igual que hizo, a su juicio, con el Código Penal cuando se aprobó la ley de amnistía.
Respecto a la reunión de este domingo, Feijóo ha avanzado que sus presidentes autonómicos le dirán a Sánchez "de forma nítida y educada, pero contundente, que retire el sistema de financiación que quiere imponer el separatismo y que Sánchez decida si está con Junqueras y con el separatismo o con los presidentes autonómicos que representan, en el caso del PP, al 70% de la población".
El Gobierno le afea su falta de "liderazgo" y "propuestas"
Montero, por su parte, cree que el PP se reúne este domingo "para hablar, hablar y no poner ninguna propuesta encima de la mesa" y ha acusado al partido de Feijóo de usar la financiación autonómica "como un elemento de confrontación" entre los gobiernos del Partido Popular y el Gobierno de España.
La vicepresidenta primera ha insistido en que la fórmula del Ejecutivo pone a disposición de las comunidades autónomas 21.000 millones de euros para servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia, y ha criticado que el PP "simplemente rechaza la propuesta" sin aportar ninguna otra y "desprecia" ese dinero. En este sentido, "sospecha" que el PP no tiene "interés" en financiar estos servicios, ya que no lo ve algo "prioritario".
Además, considera que Feijóo no quiere debatir sobre financiación autonómica "porque no tiene liderazgo para afrontar dentro de su partido una propuesta única" que aglutine a todas las comunidades gobernadas por el PP: "Tiene tantas propuestas como comunidades autónomas".
"El PP prefiere hacer confrontación, seguir creando una sensación de ruptura de España", ha afeado, tras lo que ha zanjado que "quien rompe España es quien permanentemente sitúa a un territorio en comparativa con otro para despreciarlo o para intentar tener la bandera de los agravios comparativos".