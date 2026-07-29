Las autonomías recibirán en 2027 más de 170.000 millones: un 8,1% más que en 2026

En 2027, las administraciones autonómicas y locales recibirán más dinero del Gobierno central para financiar sus servicios públicos. De hecho, el Ministerio de Hacienda ha calificado de cifra "récord" los 170.529 millones de euros que las comunidades autónomas ingresarán por las entregas a cuenta, un 8,1% más que en 2026. Las arcas municipales verán entrar 31.826 millones, un 8,8% más que el año pasado.

Las entregas a cuenta son los anticipos de dinero que el Gobierno transfiere a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para sufragar servicios públicos como la sanidad, la educación o el transporte, entre otros. La cantidad se determina con un cálculo estimado de la recaudación de los tributos estatales cedidos como el IRPF, el IVA y los impuestos especiales para ese ejercicio. Una vez hecha esta valoración, el Gobierno anticipa el dinero con pagos mensuales.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado que estas entregas a cuenta muestran "el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas" y ha reclamado que los recursos han de destinarse a reforzar el Estado del bienestar.

Arcadi España, además, ha sumado un plus de unos 15.000 millones para las comunidades por la liquidación del modelo, resultado del ajuste definitivo entre los anticipos pagados y la financiación real que se recibió en 2025. Por lo tanto, según los cálculos del Ministerio de Hacienda, el total de recursos ascendería a 185.593 millones, un 9,1% más respecto a 2026.

El ministro ha calificado esta cifra de "transferencia histórica" y ha vaticinado "que se incrementará aún más si se aprueba el nuevo modelo de financiación".

Estas cantidades se han conocido el día que estaba prevista la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se iba a votar el nuevo modelo de financiación. La cita se ha aplazado al 4 de septiembre, tal y como solicitaron las comunidades gobernadas por el PP.