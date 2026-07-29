Las autonomías recibirán en 2027 más de 170.000 millones: un 8,1% más que en 2026
- Los ayuntamientos ingresarán 31.826 millones, un 8,8% más que en 2026
- El Ministerio de Hacienda ha calificado de cifra "récord" estas cantidades
En 2027, las administraciones autonómicas y locales recibirán más dinero del Gobierno central para financiar sus servicios públicos. De hecho, el Ministerio de Hacienda ha calificado de cifra "récord" los 170.529 millones de euros que las comunidades autónomas ingresarán por las entregas a cuenta, un 8,1% más que en 2026. Las arcas municipales verán entrar 31.826 millones, un 8,8% más que el año pasado.
Las entregas a cuenta son los anticipos de dinero que el Gobierno transfiere a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para sufragar servicios públicos como la sanidad, la educación o el transporte, entre otros. La cantidad se determina con un cálculo estimado de la recaudación de los tributos estatales cedidos como el IRPF, el IVA y los impuestos especiales para ese ejercicio. Una vez hecha esta valoración, el Gobierno anticipa el dinero con pagos mensuales.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado que estas entregas a cuenta muestran "el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas" y ha reclamado que los recursos han de destinarse a reforzar el Estado del bienestar.
Arcadi España, además, ha sumado un plus de unos 15.000 millones para las comunidades por la liquidación del modelo, resultado del ajuste definitivo entre los anticipos pagados y la financiación real que se recibió en 2025. Por lo tanto, según los cálculos del Ministerio de Hacienda, el total de recursos ascendería a 185.593 millones, un 9,1% más respecto a 2026.
El ministro ha calificado esta cifra de "transferencia histórica" y ha vaticinado "que se incrementará aún más si se aprueba el nuevo modelo de financiación".
Estas cantidades se han conocido el día que estaba prevista la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se iba a votar el nuevo modelo de financiación. La cita se ha aplazado al 4 de septiembre, tal y como solicitaron las comunidades gobernadas por el PP.
Un 8,8% más de dinero para los ayuntamientos
Las corporaciones locales también contarán con más recursos en 2027, ha insistido el Ministerio de Hacienda. Así, ingresarán 31.826 millones, un 8,8% más que en 2026. Si se suma la previsión de liquidación correspondiente a 2025, la cifra asciende a 33.772 millones, un 11,5% más que en 2026.
Por otra parte, respecto a los recursos a percibir en 2026 por los ayuntamientos, el 17 de junio se conocieron las memorias de la liquidación definitiva de 2024. El importe a pagar tras el ajuste asciende a 1.029 millones y se abonará a finales de julio de 2026. Así, según el Ministerio de Hacienda, la financiación total de 2026 de las entidades locales ascenderá a 30.275 millones.