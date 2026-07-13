En directo, Los Desayunos de RTVE y EFE con Salvador Illa
- El president de la Generalitat es el quinto invitado de este espacio de entrevistas
- La entrevista se puede seguir a partir de las 9.30 horas en RTVE.es, el Canal 24 horas, RNE y RTVE Play
El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, es este lunes el protagonista de una nueva entrega de ‘Los Desayunos’ de RTVE y la Agencia EFE, que se tendrá lugar en la sede del Instituto Cervantes en Madrid. lla es el quinto invitado de este formado de encuentros, que arrancó en marzo de este mismo año.
El encuentro se puede seguir a partir de las 9.30 horas en RTVE.es, el Canal 24 horas, RNE y RTVE Play. Los encargados de hacer la entrevista serán la directora y presentadora del Telediario 2, Pepa Bueno; la directora del informativo ’24 horas’ de RNE, Rosa María Molló, y la delegada de la Agencia EFE en Cataluña, Gemma Bastida.
Salvador Illa llega a este encuentro después de haber aprobado sus primeros Presupuestos desde que llegó a la presidencia de la Generalitat en 2024; lo ha hecho tras pactar con ERC y los Comunes, socios de investidura. Entre las condiciones para aprobar las cuentas, los republicanos han exigido a Illa que avance en el nuevo sistema de financiación que permita a Cataluña recaudar todos los impuestos.
En este sentido, está previsto que el 29 de julio se celebre un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera para que todas las comunidades autónomas debatan sobre un nuevo modelo de financiación, teniendo en cuenta que el actual está caducado desde 2014.
Illa es el quinto invitado de 'Los Desayunos' de RTVE y EFE
El jefe del Ejecutivo catalán es el quinto invitado de este formato, que arrancó en marzo con la participación de la exvicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda María Jesús Montero. El 17 de abril el protagonista fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con una entrevista en la Fira de Barcelona.
Posteriomente, el 26 de mayo, el invitado fue el seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente. La cuarta entrega tuvo lugar el 3 julio en el Instituto Cervantes y el entrevistado fue el lehendakari, Imanol Pradales.
La iniciativa se enmarca en el acuerdo de colaboración firmado por el presidente de RTVE, José Pablo López, y el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, para desarrollar nuevos contenidos informativos, formatos audiovisuales y proyectos de verificación, con el propósito de reforzar sus marcas y aprovechar mejor sus recursos, especialmente en el ámbito internacional.