En directo, Los Desayunos de RTVE y EFE con Salvador Illa

El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, es este lunes el protagonista de una nueva entrega de ‘Los Desayunos’ de RTVE y la Agencia EFE, que se tendrá lugar en la sede del Instituto Cervantes en Madrid. lla es el quinto invitado de este formado de encuentros, que arrancó en marzo de este mismo año.

El encuentro se puede seguir a partir de las 9.30 horas en RTVE.es, el Canal 24 horas, RNE y RTVE Play. Los encargados de hacer la entrevista serán la directora y presentadora del Telediario 2, Pepa Bueno; la directora del informativo ’24 horas’ de RNE, Rosa María Molló, y la delegada de la Agencia EFE en Cataluña, Gemma Bastida.

Salvador Illa llega a este encuentro después de haber aprobado sus primeros Presupuestos desde que llegó a la presidencia de la Generalitat en 2024; lo ha hecho tras pactar con ERC y los Comunes, socios de investidura. Entre las condiciones para aprobar las cuentas, los republicanos han exigido a Illa que avance en el nuevo sistema de financiación que permita a Cataluña recaudar todos los impuestos.

En este sentido, está previsto que el 29 de julio se celebre un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera para que todas las comunidades autónomas debatan sobre un nuevo modelo de financiación, teniendo en cuenta que el actual está caducado desde 2014.