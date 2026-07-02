El Parlament aprueba los Presupuestos de 2026, los primeros del Govern de Illa, con los votos de PSC, Comuns y ERC

El Parlament de Cataluña ha aprobado los Presupuestos para 2026, los primeros del Govern del socialista Salvador Illa, que ha tenido para su aprobación el apoyo de sus socios de investidura, ERC y Comuns, con los que había llegado a un pacto.

Al término del debate final del proyecto de presupuestos de la Generalitat para este año, el pleno del Parlament ha aprobado las primeras cuentas catalanas desde 2023, que han salido adelante con los 69 votos de PSC-Units, ERC y Comuns —más un voto por error de JxCat- y los 66 'noes' de Junts, PPC, Vox, CUP y Aliança Catalana.

Tras la votación, Illa ha tomado la palabra para "agradecer" el voto favorable de PSC-Units, ERC y Comuns y ha "tendido la mano" a otros grupos que "quieran trabajar en beneficio del país y para comprometer la acción de gobierno para desplegar este presupuesto".

La aprobación llega casi en el ecuador de la legislatura catalana, y permite al Govern ganar oxígeno para lo que queda de mandato, después de unos meses de negociaciones con ERC y los Comuns marcadas especialmente por los acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez.

De hecho, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha celebrado la noticia "porque Catalunya necesita estabilidad, necesita certezas y necesita herramientas para seguir transformando y para seguir avanzando", y ha agradecido a ERC y Comuns su capacidad de acuerdo.

JxCat reclama a Illa más "ambición" El diputado de JxCat en el Parlamento de Cataluña Antoni Castellà ha pedido este jueves al Govern de Salvador Illa un "cambio de rumbo" que implique más "ambición nacional" y menos "arrogancia". Así lo ha dicho al inicio del debate final sobre los presupuestos de la Generalitat para este año en el pleno del Parlament donde la formación tiene 35 diputados. Castellà ha acusado al Govern de instalarse en la "resignación", en lugar de actuar con "ambición y liderazgo", y ocupar "el poder por el poder", sin tener un "proyecto de país". Lo hace, además, con "arrogancia", ha denunciado Castellà, que ha reprochado a Illa que, en la sesión de control de esta semana, se dedicara a "regañar" a los grupos parlamentarios, sin contestar a sus preguntas. Se ha preguntado si ese tono "arrogante", que emplea incluso ante sus socios de investidura, supone "un punto de inflexión" ahora que ya tiene atados los presupuestos. JxCat ha presentado 1.300 enmiendas a los presupuestos, ha destacado Castellà, que ha insistido en que el "problema de fondo" de las finanzas catalanas es el "déficit fiscal con España", que el Govern busca solventar con una "subida encubierta de impuestos". Teniendo en cuenta el valor decisivo de los votos catalanes en el Congreso, ha señalado, existe "una oportunidad histórica en Madrid" para conseguir "una financiación justa", por lo que ha tendido la mano al Govern y a sus socios para lograrlo.