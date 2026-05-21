El Govern llega a un acuerdo con Comuns y alcanza los avales necesarios para aprobar los Presupuestos en el Parlament

El Govern catalán ha alcanzado un acuerdo presupuestario con Comuns y ya tiene los avales necesarios para poder aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2026 en el Parlament, después de haber atado esta misma semana el 'sí' de ERC.

El presidente catalán, Salvador Illa, y la líder de Comuns en el Parlamento de Cataluña, Jéssica Albiach, van a firmar este jueves a las 11:30 horas su acuerdo presupuestario en el Palau de la Generalitat, según han informado en un comunicado. Será un acto breve, en la Galería Gótica del Palau, precedido de una reunión protocolaria entre Illa y Albiach, una liturgia que ya cumplieron el pasado martes el presidente de la Generalitat y el líder de ERC, Oriol Junqueras, al rubricar su acuerdo.

Está previsto que a las 11:45 horas comparezca en rueda de prensa, desde el Palau de la Generalitat, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, para explicar los detalles del acuerdo y posteriormente, a las 12:20 horas, será Albiach quien comparezca ante los medios desde la sede de Comuns en Barcelona.

Con los votos a favor de ERC y Comuns asegurados, el Govern podría aprobar este viernes el proyecto de presupuestos, para trasladarlo inmediatamente al Parlament para que inicie cuanto antes su tramitación, con el fin de poder aprobarlo definitivamente en julio.

Segundo acuerdo en tres meses De hecho, Comuns y Govern ya cerraron un acuerdo el pasado mes de febrero sobre el primer proyecto presupuestario presentado por Illa, que tuvo que retirarlo antes de que se votara en el Parlament debido a que no contaba con el aval imprescindible de ERC. Comuns ha querido renegociar ese primer acuerdo para adaptar las cuentas a las nuevas circunstancias, entre ellas las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán, así como la huelga de los sindicatos mayoritarios de la educación. En la negociación, Comuns pedía destinar 2.500 millones de euros a políticas de vivienda en esta legislatura, crear una dirección general para multar a quienes vulneren la ley de vivienda y un plan para convertir oficinas y locales comerciales vacíos en vivienda protegida, así como invertir 1.200 millones en el plan de barrios.