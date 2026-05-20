Gobierno y Generalitat pactan más financiación para los Mossos y allanan la aprobación de los Presupuestos catalanes

El Gobierno y la Generalitat han celebrado este miércoles una reunión clave en el Ministerio de Política Territorial para allanar la aprobación de los presupuestos en Cataluña, los primeros bajo la presidencia de Salvador Illa. Encima de la mesa han estado los acuerdos alcanzados entre el PSC y Esquerra Republicana estos últimos días, como un nuevo consorcio de inversiones y la línea de tren orbital para mejorar la conexión ferroviaria en el área metropolitana de Barcelona. Asimismo, se ha dado luz verde a la financiación necesaria para llegar a disponer de 25.000 agentes de Mossos d'Esquadra en el año 2030.

El encuentro se ha llevado a cabo en el marco de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat que contempla el Estatut de Cataluña para trasferir nuevas competencias a la comunidad autónoma. A la reunión han asistido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y los consellers de Presidencia y Economía, Albert Dalmau y Alícia Romero.

Gobierno y Generalitat destacan que los pactos rubricados este miércoles simbolizan "un nuevo paso" en el despliegue de competencias para Cataluña, así como mejoras en el autogobierno. La Comisión Bilateral que se ha celebrado en Madrid ha sido la tercera que se convoca desde que Salvador Illa llegó a ser el jefe del Govern en 2024.

Con estos acuerdos, el Govern allana el camino para la aprobación de unos nuevos presupuestos en Cataluña tras asegurarse el apoyo de Esquerra Republicana. "Los acuerdos son el camino para poder avanzar", ha asegurado Albert Dalmau en rueda de prensa.

Sin embargo, aún faltan seis votos claves para la mayoría parlamentaria de Salvador Illa en el Parlament: el grupo de los Comunes. Fuentes del Govern explican a RTVE Noticias que el acuerdo con los morados "no está cerrado", de manera que la aprobación de las cuentas por parte de la Generalitat se podría demorar más allá de esta semana.

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