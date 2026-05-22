El Govern aprueba los Presupuestos para 2026 y los envía al Parlament tras el pacto con ERC y Comuns

El Govern catalán ha aprobado este viernes en una reunión extraordinaria el proyecto de ley de los Presupuestos para 2026 que ha sido enviado inmediatamente al Parlament, donde ya cuenta con apoyos suficientes para ser aprobado, tras los acuerdos alcanzados con ERC y Comuns.

Tras la reunión del Govern en el Palau de la Generalitat, presidida por Salvador Illa, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha acudido al Parlamento para hacerle entrega del proyecto presupuestario al presidente de la cámara, Josep Rull.

Romero se encuentra reunida con los grupos parlamentarios y los diputados de la comisión de economía y finanzas para explicar el contenido de los presupuestos pactados con ERC y Comuns.

Poco antes del mediodía se reunirá la Mesa del Parlament para iniciar la tramitación del proyecto y, a las 12:30 horas, la Junta de Portavoces determinará el calendario de pasos hasta su aprobación definitiva, prevista para la primera mitad de julio.

Un presupuesto de unos 50.000 millones en 2026 El Govern ha aprobado el proyecto de ley para un presupuesto de 2026 que alcanza cerca de 50.000 millones de euros, lo que supone cerca de un 22% más respecto a las cuentas de 2023, las últimas aprobadas, ha señalado la consellera de Economía, Alícia Romero, al entregar el texto al presidente del Parlament, Josep Rull, para que comience su tramitación. "La economía va bien y eso se nota en este aumento de los recursos para políticas públicas", ha señalado la consellera, que ha detallado que se han habilitado 4.600 millones para hacer frente a los compromisos adquiridos con sus socios parlamentarios entre 2026 y 2030. En el marco de los pactos alcanzados para para esta semana el Gobierno y la Generalitat se han reunido este miércoles y han pactado más financiación para los Mossos. Gobierno y Generalitat pactan más financiación para los Mossos y allanan la aprobación de los Presupuestos catalanes Àlex Cabrera